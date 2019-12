Lisa Rachelle Snyder Bio, Wiki, Age, Children, Accused in the Deaths Of Her Children https://t.co/f1HxPKKzzz pic.twitter.com/O16ZkZlUdq — ItsBiography (@itsbiography) December 2, 2019

אם ל-3 זעזעה את תושבי ארה"ב, לאחר שהואשמה ברצח של שני ילדיה הקטנים. ביממה האחרונה הותר לפרסום פרטים ראשונים לגבי פרשת רצח כפול בפנסילבניה לפני יותר מחודש, בה ליסה סניידר (36) תלתה את בנה קונור (8) ובתה ברינלי (4) במרתף של ביתם בעיר אלבני.

חוקרים מספרים כי האם יצרה קשר עם כוחות ההצלה ב-23 בספטמבר ודיווחה כי מצאה את ילדיה תלויים מצווארם בקומת המרתף של הבית. פראמדיקים שהוזעקו למקום מצאו את שני הילדים תלויים מקורה תומכת באמצעות רצועת כלב. הם הצליחו להחיות אותם במקום ולהבהיל אותם ליחידה לטיפול נמרץ - הם מתו 3 ימים מאוחר יותר. גורמים מבית החולים מספרים כי מותם נקבע בהפרש של 14 דקות אחד מהשניה.

המשטרה המקומית פתחה בחקירה, במהלכה סניידר טענה כי בנה התאבד בגלל שסבל מהתעללותם של ביריונים בביה"ס ולקה בדיכאון. לטענתה, הוא החליט לשים קץ לחייו ובחר לתלות את עצמו יחד עם אחותו, על מנת שלא יהיה לבד באותו רגע גורלי. למרות זאת, החוקרים היו מאוד סקפטיים בנוגע לטענותיה.

ג'ון אדמס, הפרקליט של מחוז ברקס, התייחס לגרסתה של סניידר ואמר: "למיטב ידיעתי, באופן כללי, ילדים בני 8 אינם אובדניים. מיותר לציין שהיו לנו לא מעט שאלות בנושא". גורמים המעורים בפרטי החקירה סיפרו כי מורים ותלמידים בביה"ס של קונור זומנו לתשאול בתחנת המשטרה, שם הם הכחישו כל קשר בין קונור לדיכאון או מחשבות אובדניות.

חוקרים זימנו לתשאול גם את המרפאה בעיסוק של הקורבן, במהלכו היא פקפקה ביכולת שלו לבצע את האקט המזוויע. לטענתה, קונור הופנה אליה לטיפול בשנים האחרונות בעקבות בעיות במוטוריקה העדינה של ידיו. כאשר נשאלה לגבי יכולתיו לכרוך חבל תלייה, היא ענתה כי "קונור לא הצליח אפילו לקשור את הנעליים שלו".

אדמס הוסיף כי מספר עדי ראייה דיווחו ששמעו את האם מתייחסת למצבה הנפשי במספר הזדמנויות. חלקם טענו כי "היא הייתה מדוכאת", אחרים סיפרו ששמעו אותה אומרת ש"לא אכפת לה מילדיה יותר" או ש"נמאס לה מהכל". זה הספיק לחוקרים להוציא נגדה צו מעצר ולהחרים את הטלפון הנייד שלה - שם הם מצאו ראיות נוספות שמחזקות את חשדותיהם נגדה.

חוקרים סרקו את היסטוריית החיפוש של החשודה ומצאו שם מספר שורות חיפוש חשודות, כגון: "כיצד לתלות את עצמך?", "תוך כמה זמן הרעלת CO הורגת?" או "האם רכב היברידי מסוגל להפיק CO?". מעבר לזה, האם חיפשה פרקים של סדרות פשע אמיתי העוסקות בעבריינים שכמעט נמלטו מעונשם. כמו כן, חוקרים מצאו בתיקיית התמונות שלה תיעוד שלה מקיימת יחסי מין עם הכלב המשפחתי.

ליסה סניידר מואשמת ב-7 סעיפי אישום, הכוללים שני סעיפים של רצח מדרגה ראשונה, התעללות בבעל חיים וקיום יחסי מין עם בעל חיים. היא עצורה כעת ללא ערבות וטרם פורסם מועד תחילת ההליכים המשפטיים נגדה. במידה והפרקליטות המחוזית תדרוש את העונש החמור ביותר, בית המשפט עשוי לגזור על סניידר גזר דין מוות.