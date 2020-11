Ultra-rare BLACK tiger is spotted in India by stunned animal lover https://t.co/Yu3gULfSQV via @MailOnline — Awara (@aawara_aatma) November 4, 2020

צלם חובב בשם סומן באג'פיי הפך לאחד האנשים השמחים בעולם, כאשר הצליח למצוא טיגריס שחור – אחד משישה בלבד שנצפו אי פעם על ידי בני אדם.

באג'פיי צילם את התמונה בשמורת טבע במזרח אודישה שבהודו, והוא מודה שהוא בר מזל ואסיר תודה שהצליח ללכוד בעדשת המצלמה את המחזה הנדיר. טיגריס שחור (או מלניסטי) מוגדר כחיה שהפרווה שלה מכוסה בפיגמנטים שחורים עקב מוטציה גנטית רצסיבית. מוטציה אחרת שכיחה יותר היא זו המצויה בקרב טיגרסים לבנים.

באג'פיי מספר שיצא לשמורות הטבע כדי לצלם בכלל קופים המטפסים על עצים, אבל נותר המום לחלוטין כשזיהה במקרה טיגריס עם פסים שחורים, המסתירים את הפרווה הכתומה, בסביבתו הטבעית. "הוא הגיח לפתע מהיערות, עמד למשך מספר שניות ואז הלך לכיוון העצים", הוא מספר. "לא היה לי מושג שטיגריסים שחורים קיימים בכלל".

באג'פיי, שמגיע בכלל מתחום הטכנולוגיה ויש לו תואר שני מאוניברסיטת כלכותה שבמערב בנגל, נכנס רק לאחרונה לתחום הצילום, אך בכל זאת הצליח לחזות עד כה בשני טיגריסים שחורים, שאת אחד מהם אף הספיק לצלם. "היה לי מזל שהצלחתי לראות אותו בעצמי, למרות שזה היה רק לכמה שניות. לא זיהיתי בתחילה מה קורה שכן ראיתי טיגריס שהוא שונה לחלוטין. ראיתי טיגריסים בעבר, גם בשבי וגם בטבע, אבל הוא היה אחר".

הוא מסביר כי שמורת Nandankan בהודו היא אחת משתיים שבהן נמצאים ששת הטיגריסים השחורים היחידים שנותרו כיום כאשר השנייה, Simlipal, נמצאת גם היא בהודו. "אבל אף אחד לא מבטיח שתוכלו לראות אותם שם", אומר באג'פיי, "משום שהם משוטטים בסביבתם הטבעית. אני מקווה שהטיגריסים הללו יזדווגו זה עם זה כדי שנוכל לראות עוד טיגריסים שחורים בעתיד".

התיעוד הנדיר הזה מצטרף לעוד כמה צילומים מדהימים שנלכדו בעין העדשה בשנים האחרונות. כמו פנתר התות, שנצפה לפני קצת יותר משנה בדרום אפריקה ופנתר שחור שתועד בקניה אחרי 100 שנה שלא נצפה.