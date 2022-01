אחים מטקסס נעצרו בחשד שרצחו את אביהם החורג לאחר שזה תקף מינית את אחותם הקטנה. אלחנדרו טרבינו (18), אחיו כריסטיאן (17) וחברם, אדוארדו מלנדז (19), הובאו לאחרונה לבית המשפט והואשמו ברצח אביהם החורג – גבריאל קווינטנילה בן ה-42.

ב-21 בינואר נמצאה גופתו של קווינטנילה בשדה פתוח בסביבת העיר מק'אלן. כעבור זמן קצר הוא זוהה כעבריין מין סדרתי שנמלט מרשויות האכיפה באזור מאז שנת 2019. ארבעה ימים אחרי מציאת הגופה נעצרו שלושת הנערים במחוז הידלגו, וכעת הם מואשמים ברצח מדרגה ראשונה ותקיפה בנסיבות מחמירות.

