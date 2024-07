אישה ממדינת קרולינה הצפונית מואשמת כי רצחה שניים מילדיה המאומצים. אוונטי דוון (63) נעצרה ביום רביעי שעבר בחשד שרצחה את בלייק ולונדון דוון, שלא נראו מזה שנים, וניסתה להסתיר את שרידי גופותיהם. אם היא תימצא אשמה בעבירות המיוחסות לה, בית המשפט עשוי לגזור עליה עונש מוות.

הפרשה נחשפה לאחר שאחיו של בלייק – קטין שפרטי זהותו לא פורסמו – ניסה לשים קץ לחייו. כשהמשטרה הגיעה לחקור את נסיבות המקרה, הוא אמר לבלשים שלא ראה את בלייק במשך כמה שנים. לדבריו, הפעם האחרונה שהוא ראה את אחיו הגדול הייתה שנתיים קודם לכן ובהמשך התברר שלונדון לא נראתה בחיים מאז שנת 2019. בימים האחרונים רשויות החוק בקרולינה הצפונית התירו לפרסם כי נמצאו שרידי גופותיהם של הנעדרים.

רוב ממצאי החקירה עדיין לא הותרו לפרסום. למרות זאת, גורמים המעורים בפרטי הפרשה סיפרו לכלי התקשורת האמריקאים כי אוונטי חשודה בכך שהתעללה באכזריות בילדיה המאומצים. בת ה-63, על פי החשד, סגרה את הילדים בחדרים קטנים וחשוכים, מנעה מהם מזון, והגישה להם אוכל רק אחרי שהם כתבו לה מכתבי התנצלות.

חוקרי המשטרה חושדים שאוונטי ניסתה להסתיר את מותם של בלייק ולונדון, זאת לאחר שנמצאו שרידי גופות חרוכות שנקברו קבורות בחצר האחורית של בת ה-63. האם דיווחה רק בתחילת השנה על היעלמותו של בלייק – שהיה אמור להיות היום בן 17 – ומעולם לא דיווחה על היעלמותה של לונדון – שהייתה אמורה להיות היום בת 27.

