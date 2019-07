השכנים מפצירים: צריך להרוס את בית האימה של משפחת פרנד

א.ג' פרנד, ילד בן 5 מאילינוי, ארה"ב, הפך לאחד השמות הכי מוכרים בזמן האחרון בנסיבות הכי טרגיות שיש. שמו של פרנד פורסם לאחר שהוריו דיווחו כי נחטף מביתם בשעות הלילה, אך בהמשך התברר שניהם נעצרו לאחר שהתעורר חשד שהם אלה שאחראים להיעלמותו. בסופו של דבר התגלה כי הילד אכן נרצח על ידי הוריו. מההודאה שהוצאה מהאב, התגלה כי הוריו הענישו אותו במקלחת קרה שנמשכה 20 דק' משום שהרטיב את מיטתו. לאחר מכן הוא חזר למיטה ושם איבד הכרה. למרות ההודאה המצמררת הזו ששפכה אור על מידת ההתעללות שספג הילד, האב והאם טענו כי אינשם אשמים במות הילד. בזמן שהשניים במעצר, בדיקות שנעשו בביתם על ידי מומחים קבעו שההורים היו כה מתעללים ומזניחים, שהבית עצמו הפך לרעיל ואינו מתאים למגורים. כזכור, כבר בעבר פורסם כי לפני מספר שנים חוקרי מז"פ צילמו את הבית בשל דיווחים על אלימות במשפחה, וכבר אז התגלה כי מדובר בבית מוזנח במיוחד. בבדיקה שנערכה לאחרונה בבית בציווי בית המשפט, התגלו מים עומדים במרתף, עובש בכל חדר, עובש שחור, מעל 30 מחטים מזוהמים בתוך שקית פלסטיק דקה ליד ספה ועוד מחטים מזוהמים בחצר האחורית של הבית. לדברי המומחים, הרעלים מהעובש השחור יכולים לדכא את המערכת החיסונית ולפגוע ברקמות הגוף ומח העצם. ההערכה היא שהסרת העובש לבדה תעלה לעירייה כ-8,000 דולר כאשר שיפוץ כללי לבית שיהפוך אותו לראוי למגורים יעלה 100,000 דולר. בעקבות הגילוי הזה, השכנים של משפחת פרנד והעירייה עצמה - אשר לא היו מודעים למפגע הסביבתי הזה ולאימה שהתחוללה מעבר לדלת הכניסה - מפצירים מגורמים ממשלתיים של המדינה להרוס את הבית עד היסוד. DISTURBING NEW DETAILS: AJ Freund's parents killed him for soiling himself, hiding it, court documents allege: https://t.co/RHkZx3knDq pic.twitter.com/XHChS5LHZQ — WSB-TV (@wsbtv) May 3, 2019

Newly-released photos show conditions in home of murdered Illinois 5-year-old AJ Freund. https://t.co/hFiWLy3FRv pic.twitter.com/Q9OZINhE6F — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) May 2, 2019

על פי הדיווחים בארה"ב, מספר שכנים הביעו התעניינות בקניית השטח על מנת להרוס את הבית בעצמם ובכך גם לדאוג להפסקת המפגע וגם לתת כבוד אחרון לילד בן ה-5 שעבר שם התעללות במשך כל ימי חייו. עדיין לא נקבע מה בדיוק יקרה לבית של משפחת פרנד, שעדיין שייך להורים, אנדרו וג'ואן, אך דיון בנושא נקבע ל-8 באוגוסט והשכנים נחושים להצליח למחוק כל זכר לרוע שחווה א.ג' פרנד. {title}





