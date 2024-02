"כולם צורחים. הם לא רואים את הראש שלה. הם לא רואים אותה": כלי התקשורת בפלורידה, ארה"ב, פרסמו בשעות האחרונות את אחת משיחות החירום שבוצעו מחוף הים בפורט לוטרדייל, זמן קצר אחרי שילדה בת 7 נקברה בחיים מתחת לחול.

הטרגדיה אירעה ביום שלישי האחרון בסביבות השעה 15:00. לפי העדויות, הילדה – סלואון מטינגלי (7) – חפרה בור בעומק של כמעט 2 מטרים יחד עם אחיה – מאדוקס (9) – כשלפתע הדפנות התמוטטו. מאדוקס נקבר עד החזה בזמן שאחותו כוסתה לחלוטין בעשרות ק"ג של חול.

