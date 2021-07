פרשת מותו הטרגי של תושב מדינת יוטה, מערב ארה"ב, קיבלה תפנית יוצאת דופן אחרי שכוחות המשטרה פרסמו תיעוד מהזירה. לראשונה מאז שנורה למוות על ידי שוטר בתחנת משטרת ווסט וואלי סיטי, הסמוכה לסולט לייק סיטי, כלי התקשורת המקומיים מפרסמים את הרגעים שהובילו לירי הקטלני של מייקל צ'אד בריינהולץ.

הפרשה התפוצצה ב-23 באוגוסט, 2019, כאשר חברה של בריינהולץ, ששמה לא הותר לפרסום, הזעיקה את המשטרה לאזור מגוריו והביעה חשש לחייו. בתיעוד ממצלמת הווסט של אחד השוטרים אפשר לשמוע אותה אומרת: "הוא בלע איזה שמונה, או תשעה, כדורים. הוא בלע את כולם כדי שהוא ימות".

שוטרים אז התעמתו עם בריינהולץ וערכו לו בדיקת "ינשוף" שממצאיה קבעו שהוא היה תחת השפעת אלכוהול. בשלב הזה, הוא נעצר בחשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול והובא לתחנה, שם החשוד ביקש עזרה פסיכיאטרית – אך בקשתו נדחתה.

בהמשך התיעוד אפשר לראות אותו שוכב על רצפת התחנה כשידיו אזוקות מאחורי הגב. הוא נשאר על הרצפה במשך 11 דקות, לפני שחובשים של תחנת הכבאות הסמוכה הגיעו לבדוק את המדדים שלו. סקירה של התיעוד העלתה מאוחר יותר שהחובשים עזבו את המקום מבלי שהשוטרים ציינו שהחשוד ניסה לשים קץ לחייו או שהוא בלע כדורים.

בריינהולץ אז טען בפני השוטרים שהוא חמוש, למרות שאלו בדקו אותו כמה דקות קודם לכן. הוא הצליח לחלוץ את אחת הנעליים שלו ואמר שיש בפנים אקדח. אחד השוטרים אז ניסה להוציא אותה מהידיים שלו, מה שהוביל למאבק בין החשוד ושני שוטרים. לפתע, נשמעה צעקה בחדר: "פאק, הוא תפס את האקדח שלי!".

הסמל טיילר לונגמן נכנס בשלב הזה לחדר עם אקדח שלוף. "אתה עומד למות חבר", אמר לונגמן, הצמיד את האקדח לראשו של בריינהולץ וסחט את ההדק. הסמל ירה ירייה אחת והחשוד התמוטט על הרצפה, ידיו עדיין אזוקות מאחורי גבו.

Video Shows Utah Cop Fatally Shoot Handcuffed Man In Police Station, His Third Killing: "You're about to die, friend!" https://t.co/ESd4JQyRi3 pic.twitter.com/YupVVBMAn2