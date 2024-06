ב-14 בספטמבר, 2007, יצא אנדרו גוסדן מביתו בדונקאסטר, אנגליה, כדי להגיע לבית ספרו – ועקבותיו אבדו. כמעט 17 שנים חלפו מאז ועדיין למשטרה אין שום מושג לאן נעלם הילד בן ה-14. הרמז היחיד שיש להם: זמן קצר לפני שנעלם, הנער משך 200 ליש"ט מחשבון הבנק וקנה כרטיס לכיוון אחד ללונדון.

הוריו של גוסדן העידו שראו אותו בבוקר היעלמותו בסביבות השעה 08:30 בבוקר. הוא היה אז ברחוב הסמוך לביתו. לפי ממצאי החקירה, כשבני הזוג יצאו לעבודה הנער חזר לביתו, החליף את מדי בית הספר בבגדים רגילים – חולצת טריקו שחורה של Slipknot (להקת מטאל אמריקאית), ג'ינס ונעלי ספורט – ויצא בפעם האחרונה מביתו.

Good morning South Yorkshire. On this International National Missing Children’s Day we think of Andrew Gosden who has been missing since the 14 September 2007. Our thoughts are with his family. https://t.co/IbhzYaUtrx pic.twitter.com/ee2SY3BLoz

בן ה-14, כאמור, הלך למשוך את הכסף מחשבונו ומשם, יצא אל תחנת הרכבת. הקו ללונדון תוכנן לצאת מהתחנה בשעה 9:35 והיה צפוי להגיע לתחנת "קינגס קרוס" בשעה 11:20 בבוקר – שם הוא גם נראה בצילומי האבטחה. אולם, מאז נעלמו עקבותיו. הוא לא השאיר אחריו פתק או כל דבר אחר שמסביר מדוע עשה את מה שעשה.

בבית ספרו של אנדרו הבחינו בהיעדרו והודיעו להוריו, שעוד באותו היום התקשרו למשטרה. הם הכינו עלונים וכרזות, וכן שלחו פניות פומביות ומיילים לכל בית הספר במדינה בניסיון לאתר את הנער. על פי הסאנדיי טיימס, לקח למשטרה 27 ימים לקבל את צילומי האבטחה שבהם הוא נראה לאחרונה – מה שהשאיר אותם ללא כיוון היכן לחפשו.

הסברה הרווחת כיום גורסת שגוסדן עזב את ביתו באותו יום גורלי כדי לפגוש מישהו שהכיר באינטרנט. עם זאת, אין שום עדות לכך שהוא יצר קשר עם מישהו ברשת, וגם לא היה לו חשבון דואר אלקטרוני. כמו כן, בחיפושים במחשבי בית הספר או הספרייה לא נמצאו פעילות הקשורה אליו.

Andrew Paul Gosden disappeared from Central London on 14 September 2007 when he was aged 14.



On that day, Gosden left his home in Doncaster, South Yorkshire, withdrew £200 from his bank account and bought a one-way ticket to London from Doncaster station. He was last seen on… pic.twitter.com/cNQyDisV7g