רשויות החוק בגרמניה גזרו עונש מאסר על אדם שרצח מבקש מקלט בקיץ של 2019, לאחר שזה התברר להיות סוכן זר שביצע את מעשיו בהוראת הממשל הרוסי.

ודים קרסיקוב בן ה-56 נידון למאסר עולם אחרי שנחשף בתור המתנקש שירה למוות בזלימקהאן קנגושווילי בן ה-40, בפארק קליינר טיירגרטן, ברלין, ב-23 באוגוסט 2019.

על פי ממצאי החקירה, קרסיבקוב נכנס לגרמניה דרך פולין בעזרת דרכון מזויף שניתן לו על ידי שירות הביטחון הפדרלי הרוסי (FSB: ארגון הביון והריגול של רוסיה). לאחר מכן, הוא חיסל את קנגושווילי בזמן שזה עשה את דרכו לתפילות יום שישי. המתנקש ירה שלושה כדורים לראשו של הקורבן ואז נמלט מהמקום. עדי ראייה ראו אותו מאוחר יותר זורק אופניים, אקדח ופאה אל נהר מקומי, לפני שברח בעזרת קטנוע. הוא נעצר על ידי המשטרה זמן קצר לאחר מכן.

#Breaking

German authorities moved suspected Kremlin killer Vadim Krasikov from investigative custody to a high-security tract elsewhere in Berlin.

Berlin State Office of Criminal Investigations concluded that Krasikov "WAS IN DANGER" of "EXTERNAL INFLUENCE" in the normal prison. pic.twitter.com/1xbHsfralh