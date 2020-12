כוכבת הרשת הידועה בכינוי "אנג'לינה ג'ולי האיראנית" תיכנס לכלא באיראן - רק בשל פעילותה באינסטגרם. סהר טבר בת ה-19, ששמה האמיתי הוא פאטמה חישבנד, נשלחה ל-10 שנים בכלא בגין "קידום השחיתות הציבורית".

טבר התפרסמה בניתוחים הפלסטיים שעשתה על מנת להידמות לכוכבת ההוליוודית אנג'לינה ג'ולי. לפני שחשבונה באינסטגרם נמחק היו לה 486 אלף עוקבים, שצפו באופן קבוע בתמונות המהפך שלה. בעוד שרוב הדיאלוג סביב תמונותיה התמקד באיזה ניתוחים עברה המשפיענית, טבר התעקשה שהם תוצאה של איפור ופוטושופ בלבד. סהר טבר | צילום: sahartabar_officialx, instagram

טבר נעצרה לראשונה לפני שנה באשמה של חילול השם, הסתה לאלימות, השגת הכנסה באמצעים בלתי הולמים ועידוד בני נוער לשחיתות, כפי שדיווחה סוכנות הידיעות "טנסים" באותו זמן. גזר הדין שלה שותף לראשונה בטוויטר על ידי עיתונאית איראנית בשם מאשיח אלינג'אד, שכתבה: "10 שנות מאסר לאינסטגרמרית איראנית שהשתמשה באיפור ופוטושופ כדי להפוך לאנג'לינה ג'ולי הזומבית".

העיתונאית הפנתה קריאה ישירה לשחקנית ההוליוודית כדי שתעזור לאיראנית וכתבה כך: "סהר טבר רק בת 19. הבדיחה שלה הכניסה אותה לכלא. אמה בוכה כל יום כדי לשחרר את בתה. אנג'לינה ג'ולי היקרה! אנחנו צריכים את הקול שלך כאן. תעזרי לנו".

I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.

Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76 — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) December 11, 2020

אליניג'אד הוסיפה: "לרפובליקה האסלאמית יש היסטוריה של התעללות בנשים. אנחנו צריכים להיות מאוחדים נגד האפרטהייד המגדרי הזה".

ביולי 2019 פרסמה טבר לראשונה תמונה לפני המהפך שעברה. מאוחר יותר היא הודתה שעברה ניתוח כלשהו בפנים, כולל ניתוח אף, מילוי שפתיים ושאיבת שומן. אנג'לינה ג'ולי האיראנית | צילום: twitter

לדבריה, "מדובר בפוטושופ ואיפור. בכל פעם שאני מפרסמת תמונה, אני מציירת את הפנים שלי בצורה יותר ויותר מצחיקה. זו הדרך שלי לבטא את עצמי, סוג של אמנות. המעריצים שלי יודעים שזה לא הפרצוף האמיתי שלי".

זו לא הפעם הראשונה שממשלת איראן עוצרת כוכבי רשת על הפרת חוקיה המחמירים. בשנת 2018 נעצרה מאדה חוג'ברי, נערה שפרסמה סרטונים שלה רוקדת ללא חיג'אב ברשת. בעקבות המקרה, נשים אחרות, כולל אלינג'יאד בעצמה, פרסמו בתור מחאה ברשת סרטונים שלהן רוקדות.

גם מאמן הפארקור האיראני בן ה-28, אלירזה ג'פלהי, נעצר על ידי המשטרה בגין "התנהגות וולגרית" לאחר שהעלה תמונה שלו מתנשק עם בחורה אלמונית על גג בניין בטהרן. בהמשך כל חשבונות המדיה החברתית שלו נמחקו.