"זה כמו מאורה של אחד הנבלים בסדרת סרטי ג'יימס בונד": חוקר אמריקאי עצמאי טוען שהצליח לאתר בתמונות לוויין כמה מהכניסות לאחד ממפעלי הנשק הגדולים ביותר של קוריאה הצפונית. בשיחה עם כלי התקשורת בבריטניה, האנליסט האמריקאי ג'ייקוב בוגל מספר שהתמונות מציגות את מפעל הטרקטורים קנגג'י (Kanggye) שבמחוז ג'גאנג, סמוך לגבול עם סין, המוכר גם בכינוי "מפעל מס. 26".

"במבט חטוף, הצופה הממוצע בכלל לא מבין עד כמה המתחם הזה עצום – או כמה הוא חשוב", סיפר בוגל לאתר ה-Metro. לטענתו, המפעל הוא למעשה כיסוי לאחד הבסיסים הסודיים ביותר בקוריאה הצפונית, בו המשטר מפיק את רוב התחמושת שלו, טילים קצרי טווח ואפילו חלק מהאמצעים להכנת נשק גרעיני.

'The military factories that have been connected underground include the Kanggye Chemical Weapons Factory No. 361, Kanggye General Tractor Plant No. 26, Kanggye General Machine Plant No. 93 and the Songgang 11 Electric Wire Factory.'https://t.co/pGxvjCc7M9#NorthKorea #DPRK pic.twitter.com/23pXHMi2OQ