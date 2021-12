ארגון זכויות אדם אסיאתי נתן לאחרונה הצצה מצמררת אל תופעת ההוצאות להורג הפומביות ברחבי צפון קוריאה. בדו"ח שפורסם על ידי Transitional Justice Working Group (או TJWG) דווח כי הממשל בפיונגיאנג הוציא להורג עשרות אנשים מאז שקים ג'ונג-און עלה לשלטון – וכמה מהם רק בגלל שהקשיבו למוזיקת פופ מדרום קוריאה.

ארגון TJWG פרסם את הדו"ח כחלק ממחקר שנועד למפות את אתרי ההוצאות להורג ברחבי צפון קוריאה. לצורך העניין, הם ראיינו קרוב ל-700 תושבים שערקו מהמדינה ב-6 השנים האחרונות ואלו חשפו חלק מהפשעים של אותם נידונים למוות, כולל: הברחה וסחר בסמים, זנות, סחר בבני אדם והפצה וצריכה של תוכן בידורי זר.

מאז עלייתו לשלטון של קים ג'ונג-און באפריל של 2012, הרודן נוקט בצעדים קשים כלפי אנשים שמפיצים תוכן בידורי מערבי. בעבר, הוא אפילו התייחס למוזיקה מדרום קוריאה בתור "סרטן אכזרי" שמשחית את דעתם של תושבי צפון קוריאה. בסוף נובמבר האחרון, דווח כיצד הרשויות הטילו עונש מוות על אדם שהבריח פרקים של תוכנית הטלוויזיה "משחק הדיונון". על פי סוכנות הידיעות RFA, גזר הדין יוצא לפועל על ידי כיתת יורים.

