בית המשפט בשיקאגו גזר 50 שנות מאסר על קלריסה פיגרואה – האישה שרצחה את מרלן אוצ'ואה-לופז (19) ועקרה את תינוקה מרחמה. גזר הדין ניתן 5 שנים אחרי הפשע המחריד, ולאחר שבתה של פיגרואה, דזיריי, נשלחה לרצות 30 שנות מאסר על מעורבותה ברצח.

קלריסה זממה לרצוח את מרלן ולהעמיד פנים שהיא אימו של התינוק. באפריל של 2019, היא הוציאה לפועל את המזימה והזמינה את הקורבן לביתה כדי ש"תיקח בגדים לתינוק". לפי ממצאי החקירה, קלריסה חנקה את בת ה-19 למוות עם כבל חשמל ואז השתמשה בסכין קצבים כדי לעקור את התינוק מרחמה.

