חקירת היעלמותה של הנערה נורה קווארין אמנם הסתיימה לפני יותר משבוע, אך הפרשה ממשיכה להסעיר את בריטניה והמזרח הרחוק. על פי הדיווחים, ייתכן שכוחות המשטרה במלזיה ימשיכו לחקור את נסיבות מותה של בת ה-15, למרות העובדה שדו"ח הנתיחה לאחר המוות קבע שהיא מתה מרעב בג'ונגלים של מלזיה.

הדיווחים מגיעים לאחר התבטאויות של בני המשפחה לפיהן ישנן עדיין "שאלות לא פתורות" באשר לנסיבות מותה. מסתבר שרבים מבני המשפחה מתקשים להאמין כי נורה, נערה שהתמודדה עם ליקויים התפתחותיים, הייתה מסוגלת לצאת מחדרה בכוחות עצמה - ועוד להגיע לנקודה בג'ונגל שבמרחק של יותר מ-1.5 ק"מ ממתחם הנופש שבו שהתה, והכל רק כדי לטייל לבדה במקום זר.

בן משפחה שהיה מאוד ברור לגבי חוסר שביעות רצונו מהשתלשלות החקירה היה סבה של נורה, סילביאן קווארין. לטענתו, הנערה ככל הנראה נמצאה על ידי גורמים עוינים, אחרי שיצאה מחדר כפר הנופש האקולוגי שבו שהתה עם הוריה ב-4 באוגוסט. מאוחר יותר, גופתה ננטשה במפלי ברמבון ושם היא נמצאה עירומה 9 ימים מאוחר יותר.

