אירמגרד פורכנר, בת ה-96 שמואשמת בסיוע לרצח של עשרות אלפי בני אדם, שוחררה לאחרונה ממעצר אחרי שניסתה לברוח מרשויות החוק בגרמניה. פרדריקה מיהופר, דוברת בית המשפט בעיר איצהו, צפונית-מערבית להמבורג, אישרה את ההחלטה בהודעה לתקשורת אך לא ציינה באילו תנאים הנאשמת שוחררה.

"בית המשפט דחה את צו מעצרה ושחרר אותה תחת פיקוח", נמסר בהודעה. מיהופר לא חשפה את תנאי השחרור של פורכנר ממעצר, אך הבהירה שזו תופיע בוודאות בבית המשפט ב-19 באוקטובר – אז היא תישפט על מעורבותה בהנהלת מחנה הריכוז שטוטהוף בתחילת שנות ה-40.

אירמגרד פורכנר מואשמת כי עבדה במשרדו של מפקד המחנה, פאול ורנר הופה, וסייעה לו ברצח השיטתי וההמוני של יותר מ-11 אלף אסירי המחנה. כריסטוף רוקל, התובע, מאשים את הקשישה בכך שהיא זו שניהלה למעשה את כל ההתכתבויות של מפקד המחנה בין יוני 1943 ואפריל 1945. "היא הקלידה בעצמה את כל הוראות ההוצאה להורג והגירוש של האסירים", ציין התובע. פורכנר, שקיבלה מאז את הכינוי "מזכירת הרוע", מואשמת כעת בסיוע לרצח של 11,412 מקורבנות המחנה.

הפרשה קיבלה תפנית ביזארית ביום חמישי שעבר, אחרי שדווח שהקשישה לא הופיעה בבית המשפט. מאוחר יותר, דווח שהיא ברחה מביתה ונמלטת מהרשויות. זמן קצר אחרי היעלמותה, התברר שפורכנר ניסחה מכתב ובו ציינה שאין בכוונתה להופיע במשפט שלה.

"אני לא מתכוונת להופיע באולם הדיונים בגלל גילי המופלג והמגבלות הפיזיות שלי", כתבה. "אבקש שהסנגור שלי ייצג אותי. ברצוני לפטור את עצמי מהמבוכה הזו ולא להפוך לבדיחה של המין האנושי". מעשיה עוררו מאז זעם בקרב פעילים למען ניצולי שואה, כולל אפרים זורוף – "צייד הנאצים" הישראלי-אמריקאי.

The secretary of the commandant of Stutthof conc. camp was supposed to face charges today for assisting in the murder of 11,000 inmates. Instead she fled. Healthy enough to flee, healthy enough to go to jail!!