אנשי אופוזיציה רוסים חשפו לאחרונה את כתובת המגורים של "הבת הסודית של פוטין" בסנט פטרסבורג, אחרי שהשיגו את המידע ממאגר הנתונים של אפליקציה למשלוח מזון. הדירה בה מתגוררת אליזבתה קריבונוגיק בת ה-19, המוכרת גם בתור לואיזה רוזובה, נחשפה לאחר שזו הזמינה לשם משלוחי אוכל באפליקציית Yandex Food.

מי שפרסם את המידע הוא אולג ימליאנוב, המקורב למנהיג האופוזיציה הרוסי אלכסיי נבלני. בחשבון הטוויטר שלו, ימליאנוב צייץ כי המידע נמצא אחרי שהאקרים פרצו למאגר המידע של אפליקציית משלוחי המזון. כמו כן, דירה הפאר ככל הנראה שייכת לאשת העסקים סבטלנה קריבנוגיק – אמה של אליזבתה והמאהבת לשעבר של פוטין, לכאורה.

"למאהבת לשעבר של פוטין, סבטלנה קריבנוגיק, יש דירה בגודל 400 מ"ר ברחוב פונטקה", כתב ימליאנוב. "הקרדיט לחשיפה מגיע ללואיזה ולדימירובנה (רוזובה), שהזמינה אוכל למקום".

בכלי התקשורת בבריטניה פרסמו מאז כי דירת הפאר נבנתה במתחם ה-Golden Triangle, שמוגדר בתור אחד ממתחמי המגורים היוקרתיים ביותר בעיר. על פי ההערכות, שוויה עומד על 2.23 מיליון דולר.

סבטלנה קריבנוגיק היא אחת מנשות העסקים העשירות ביותר ברוסיה. למרות זאת, שמה עלה לכותרות בשנים האחרונות אחרי שסוכנות ידיעות מקומית חשפה כיצד היא ניהלה רומן עם ולדימיר פוטין – וכתוצאה ממנו ילדה את בתו הסודית, אליזבתה. סוכנות הידיעות הוצאה מאז מחוץ לחוק.

קריבנוגיק ואליזבתה מעולם לא אישרו או הכחישו את הטענות לגבי הנשיא הרוסי, אם כי בת ה-19 אמרה בעבר בריאיון למגזין GQ הרוסי שהיא "מזכירה מעט" את פוטין בצעירותו. אליזבתה הפכה מאז לאושיית אינסטגרם עם עשרות אלפי עוקבים, לפני שחשבונה הוצף בהודעות נאצה בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה.

Putin’s “secret” daughter. Not sure how much of a secret it can be with that face. pic.twitter.com/2sDl4ANIfr