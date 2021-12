ביום שישי בשעות הערב, טריי ומייגן רקלי תפסו מחסה מפני סופת הטורנדו ביחד עם שלוש הבנות שלהן, בחדר אמבטיה ללא חלונות, בביתם שבדרום מזרח המדינה. שתיים מהבנת - אניסטין בת ה-9 ואלנה בת ה-3 - ישבו יחד בתוך האמבטיה, כשלצדן מחוץ לאמבטיה עמדה האחות האמצעית, אוולין בת ה-7.

אמן של הבנות צילמה אותן ושלחה את התמונה לאחות של סבתה, סנדי הוקר, כהוכחה שכולם בבית תחת מחסה ובינתיים מוגנים מפני הסערה, בריאים, שלמים ומחייכים. אולם, רק רבע שעה לאחר מכן, סופת הטורנדו היכתה בביתם וסחפה ברוח העוצמתית את כל המשפחה. החמישה הועפו עשרות מטרים מהבית, לתוך שדה.

כוחות חירום שהגיעו למקום מצאו את בני המשפחה מושלכים בבוץ וסובלים מפציעות בדרגות שונות. אניסטין בת ה-9, שנראית באמבטיה אוחזת חזק בבובה שלה, לא שרדה את האסון ונמצאה ללא רוח חיים.

TRAGIC. 9-year-old Annistyn Rackley (pictured right), was killed in a Missouri tornado this weekend. https://t.co/a9SMXcABot pic.twitter.com/RaiQs9LXLW — WLBT 3 On Your Side (@WLBT) December 13, 2021

הוקר סיפרה בריאיון ל-AP כי אב המשפחה טריי, בן 37, סבל מחתכים וחבלות ומדי פעם נמצא במצב של שוק והלם. הוא והבת הקטנה אלנה, שגם סן סבלה מפגיעות קלות יחסית, שוחררו בינתיים לביתם לאחר טיפול בבית החולים המקומי. מייגן בת ה-32 לעומת זאת, סובלת מפגיעה מוחית, ויש לה חתך עמוק ומספר שברים בעצמות.

אוולין גם כן סובלת מפגיעות קשות יותר מאביה ואחותה הקטנה, והיא צפויה לעבור היום (ד') ניתוח לטיפול בשברים בחוליות גבה. היא סיפרה באימה לרופאיה כיצד היא נשאבה לתוך הטורנדו ועפה מסביב. "עפתי בתוך הטורנדו והתפללתי לישו לדאוג לי, ואז הטורנדו ירק אותי החוצה לתוך הבוץ", אמרה.

הוקר סיפרה כי בית המשפחה ממש נחצה לשניים במהלך הסופה וכי בני המשפחה מתקשים עדיין להשלים עם האסון הכבד שפקד אותם. היא עדכנה כי המחפשים שהגיעו לשדה בו נמצאו בני המשפחה, הצליחו למצוא את הבובה האהובה על אניסטין, איתה היא הצטלמה באמבטיה - דבר שהיא מקווה שההורים ימצאו בו נחמה.