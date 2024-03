טרגדיה בבריכת השחייה של מלון הילטון בטקסס: אליה לינט הייקו בת ה-8 נשאבה לתוך צינור מים של הבריכה במלון ה"דאבל טרי" (Double Tree) ביוסטון וטבעה למוות. חוקרי המשטרה בוחנים כעת את נסיבות התקרית, שאירעה ביום שבת בשעות הערב.

אליה שיחקה במים בסביבות השעה 18:00 כשלפתע נעלמה, כך לפי העדויות. בני משפחתה, עובדי המקום ואורחים אחרים חיפשו את הילדה במשך דקות ארוכות – ואפילו סרקו את מצלמות האבטחה – אך לא הצליחו לאתר את בת ה-8. בשלב הזה, בני משפחתה הבינו שהיא מעולם לא יצאה מבריכת השחייה וההנהלה החליטה לרוקן את המים. הם השתמשו במצלמה כדי לבדוק את הצינורות ורק אז מצאו אותה בפנים ללא רוח חיים.

Girl, 8, drowns after being sucked into a 1ft-wide pipe while playing in pool at Houston hotel - as authorities take 13 hours to retrieve her body https://t.co/7jfdwqhGeC #BREAKING #BREAKINGNEWS #BREAKING_NEWS pic.twitter.com/sY6XH8Ogr1