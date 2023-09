רשויות החוק בפנסילבניה לכדו אסיר נמלט אחרי מצוד שנמשך שבועיים. דנלו קבלקנטה (Danelo Cavalcante) בן ה-34 נתפס ביום רביעי בבוקר, אחרי שמסוק עם אמצעים תרמיים זיהה אותו ביער בחלקו הצפוני של מחוז צ'סטר – מערבית לעיר פילדלפיה.

ג'ורג' ביבנס, מפקד במשטרת פנסילבניה, התייחס למעצרו של קבלקנטה ואמר שהכוחות הצליחו להקיף את האסיר הנמלט ולהפתיע אותו. "הכוחות נעו בשטח בשקט והיה להם את אלמנט ההפתעה", ציין ביבנס. "לקבלקנטה לא היה מושג שהוא מוקף ממש עד לרגע האחרון".

#BREAKING: Here is the moment when officers announced on the scanners that the convicted killer Danelo Cavalcante, who had been evading law enforcement for 14 days, was captured around 8:15 this morning. He is currently being questioned and processed then he will be sent to… pic.twitter.com/qzYD4MeV0U — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 13, 2023

KILLER IN CUFFS: Danelo Cavalcante is now on his way to state prison, where the captured killer will serve out his life sentence, after his 14-day run came to an end Wednesday morning. He is being transferred by armored vehicle and a police escort. https://t.co/i5DVTDKWOW pic.twitter.com/uoHMwfw983 — FOX 29 (@FOX29philly) September 13, 2023

גורמים המעורים בפרטי מבצע המעצר סיפרו לכלי התקשורת האמריקאים שברגע שצוותי המשטרה עמדו לתפוס את קבלקנטה, הוא ניסה להימלט והתחיל להזדחל מתחת לשיח שהיה במקום. בשלב הזה, שוטרים שיסו בו כלב תקיפה שהכניע את בן ה-34 בתוך זמן קצר. בתיעוד שפורסם מאוחר יותר אפשר לראות את קבלקנטה מובל על ידי שוטרים כשהפנים שלו מגואלות בדם. דוברות המשטרה פרסמה כי נמצאו על האסיר הנמלט פציעות נשיכה קלות, ואף שוטר לא נפצע במהלך המבצע.

קבלקנטה – שוהה בלתי חוקי מברזיל במקור – ברח מבית המעצר המחוזי בצ'סטר, שם הוא המתין שרשויות החוק יעבירו אותו לבית סוהר אחרי שהורשע ברצח. בן ה-34 נידון למאסר עולם אחרי שרצח את חברתו בשנת 2021. ממצאי החקירה חשפו כי הוא דקר את הקורבן 38 פעמים עד למותה – וכל זה לנגד עיניהם של ילדיה. מעבר לזה, הוא חשוד בפרשת רצח של גבר בברזיל שלכאורה היה חייב לו כסף.

#BREAKING: New Footage has just been released as Convicted Murderer Escapes Chester County Prison by Scaling up a Wall⁰

#ChesterCounty | #PA



Authorities have just released a video from Chester County Prison in Pennsylvania, revealing how murder convict Danelo Cavalcante… pic.twitter.com/Dget1Uoa2E — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 6, 2023

UPDATE: The US Border Patrol Strike Team, with the assistance of their K9 dog, eventually located and arrested Danelo Cavalcante, a convicted killer. The K9 dog detected his movement in the bushes. Cavalcante is now being transported to a federal prison, and more up-close… pic.twitter.com/8NHrkoD39q — Officer Lew (@officer_Lew) September 13, 2023

קבלקנטה ברח מבית המעצר המחוזי בצ'סטר ב-31 באוגוסט אחרי שטיפס על הקיר, עלה על הגג ועבר כמה גדרות תיל. מאז התקרית, רשויות החוק פיטרו את האדם שאייש את מגדל השמירה באותו. במהלך מנוסתו, הוא פרץ לבית באזור, גנב רובה בעל קליבר 0.22 וכוונת טלסקופית, ושהה ביערות.

במהלך סריקות החיפוש אחרי האסיר הנמלט, כוחות המשטרה העלו לאוויר מסוק שניגן הקלטה של אימו, אירסמה קבלקנטה (Iracema Cavalcante), שביקשה ממנו להיכנע ולהסגיר את עצמו לרשויות. בעיצומו של המצוד, אירסמה התראיינה למגזין ה-New York Times וסיפרה שבנה מיומן מאוד בהישרדות בשטח. בהמשך, היא טענה שאולי עדיף שהוא ימות מאשר יבלה את שארית ימי חייו מאחורי הסורגים. "אם עומדים לשלוח אותך למקום שתסבול בו ואז תמות, אז עדיף כבר פשוט למות", אמרה אימו של האסיר.