"כך נראית קארמה": גניבות זה לא דבר נדיר במדינה כמו ברזיל, אך האירוע הבא הסעיר את המדינה הגדולה באמריקה הדרומית. התיעוד שנתפס במצלמות האבטחה חרך את הרשתות החברתיות וזעזע את הגולשים.

באירוע החריג שהתרחש בעיר סאו פאולו, ותועד במצלמות האבטחה שהותקנו ברחוב, נראה גבר כבן 71 כשהוא מתהלך ברחוב ומשוחח בטלפון הנייד שלו. לפתע צעיר כבן 17 ניגש אליו וחוטף ממנו את המכשיר. הגנב הצעיר נמלט מהמקום, כשהוא משאיר את הקורבן ההמום קפוא במקומו.

כמה שניות לאחר מכן ניתן לראות את הבחור הצעיר, שלבוש במכנסיים קצרים, חולצת טריקו שחורה וכובע מצחייה, נמלט על נפשו ורץ לעבר הכביש. לרוע מזלו של הגנב, הוא אינו הבחין באוטובוס הנוסעים שמגיח ופוגע בו.

הצעיר הובהל לבית חולים מקומי בעקבות התקרית, שם כל שנותר לרופאים לעשות היה לקבוע את מותו. סרטון התקרית הפך מאז לוויראלי ברשתות החברתיות, עם יותר מ-10 מיליון צפיות ב-X (טוויטר לשעבר) ויותר מ-14 אלף תגובות מהגולשים - הרבה מהם לא חשו אפילו טיפת אמפתיה כלפי הגנב.

"אני מקווה מאוד שהטלפון שרד את התאונה", כתב אחד הגולשים. גולש אחר הוסיף: "הבחור הזה שכח שניים מהכללים הכי חשובים בחיים: אל תגנוב ותמיד תסתכל ימינה ושמאלה לפני שאתה חוצה את הכביש".