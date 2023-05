התפתחות בפרשת מדלן מקאן: כחלק מחקירת היעלמותה של הילדה הבריטית, צוללני משטרה נכנסו לנחל ערד שבעיר סילבס, פורטוגל, ויצאו עם שקיות שתכולתן לא ידועה. החיפושים נמשכים גם היום (רביעי), כשבאזור נצפו כ-25 שוטרים, למחציתם כלבי גישוש. גם אתמול שוטרים סרקו את המקום ואת האזור הסמוך, לאחר שקיבלו "מידע מסוים", כך לפי ערוץ החדשות הבריטי "סקיי ניוז". המשטרה המקומית מסרה כי היא מתאמת חיפושים בחבל אלגרבה, לבקשת המשטרה הגרמנית ובנוכחות קצינים בריטים.

זירת החיפוש נמצאת במרחק של כ-50 קילומטרים מהמקום ממנו נעלמה מדלן, במהלך חופשה משפחתית בפראיה דה לוז, אלגרבה, ב-3 במאי 2007 – כשהיא רק בת שלוש. כלי רכב ושוטרים נראו שם לראשונה ביום שני, לאחר שעלו דיווחים על חידוש החיפושים. "אנחנו חוקרים בפורטוגל על סמך מידע מסוים שהגיע לידינו. אני לא יכול לחשוף את הרקע בשלב הזה – כמו למה אנחנו מחפשים שם ומה אנחנו מקווים למצוא. כרגע זה יישאר הסוד שלנו", אמר התובע הגרמני בתיק, כריסטיאן וולטר.

BREAKING: Madeleine McCann police use sniffer dogs to comb wooded area during reservoir searchhttps://t.co/qqleBTQzPq — Sky News (@SkyNews) May 24, 2023

מקור המעורה בפרטי החקירה אמר לסוכנות הידיעות רויטרס, כי המבצע ככל הנראה קשור לתמונות של מאגר המים שנמצאו ברשותו של כריסטיאן ברוקנר, החשוד העיקרי בפרשה. לפי ההערכות, ברוקנר ביקר באתר החיפושים סמוך להיעלמותה של מדלן. ביוני 2020 משטרת גרמניה דיווחה שלהערכתה הילדה הבריטית מתה – וברוקנר אחראי לכך.

ברונקר, סוחר סמים שהורשע בין היתר גם בהתעללות בילדים, מרצה כעת עונש מאסר בגין אונס תיירת בת 72 באותו אזור שממנו נעלמה מדלן. הוא מעולם לא הואשם בשום פשע הקשור להיעלמותה של הילדה הבריטית, זאת, למרות שנטען כי נהג לבקר במאגר המים שבו עורכים כעת את החיפושים – ואף התייחס אליו לכאורה כאל "גן העדן שלו".

ברונקר הואשם בעבירות אינוס בנסיבות מחמירות ובהתעללות מינית בילדים בפורטוגל בין דצמבר 2000 ליוני 2017. בחודש שעבר, בית משפט בגרמניה דחה אישומים אחרים נגדו בגין אונס ועבירות מין נגדו. הוא הכחיש כל מעורבות בהיעלמותה של מקאן.

The search for Madeleine McCann resumes in Portugal this morning. Divers have started combing through a reservoir near the Arade Dam. Suspect Christian Brueckner visited this tourist spot around the time she was abducted in 2007. Please find her. Pic @CNN #Missing pic.twitter.com/E3IpkmrCTi — Rose (@901Lulu) May 23, 2023

Expert divers are searching a reservoir as part of the Madeleine McCann investigation - the search is set to last at least two days pic.twitter.com/FlecVaOugc — The Mirror (@DailyMirror) May 23, 2023

חיפושים באתר הנחל התקיימו גם בשנת 2008, לאחר שעורך דין פורטוגלי, מרקוס קוריה, שילם עבור צוללנים מומחים שיבדקו את האתר. הוא טען שעבריינים המוכרים לרשויות החוק אמרו לו ששם תימצא גופתה של מדלן, אך דבר לא נמצא. בשנת 2014, המשטרה הבריטית ביצעה חיפוש בסמוך למקום שבו מדלן נעלמה, אחרי שקיבלה אישור לחקור על ידי הרשויות בפורטוגל.

בשנה שעברה, 15 שנים להיעלמות מדלן, הוריה, קייט וג'רי אמרו שזה "חיוני" ללמוד את האמת בנוגע למה שאירע לבתם הקטנה. בתחילת החודש הם ציינו את יום הולדתה ה-20. "לעולם לא נוותר", אמרו על החיפוש אחריה.