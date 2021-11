פרשת היעלמותה של אישה בשנות ה-40 לחייה מצפון בריטניה קיבלה תפנית איומה אחרי שבלשים מצאו את שרידי גופתה בכפר לייטקליף, כ-40 ק"מ צפון-מזרחית לעיר מנצ'סטר. המשטרה המקומית איתרה את גופתה של דון ווקר בת ה-45, תחובה בתוך מזוודה אחרי שאלמוני התקשר למוקד והזעיק כוחות למקום.

מדוברות המשטרה נמסר כי המזוודה נמצאה באחת המדשאות בכפר. עוד נמסר כי גבר, שפרטי זהותו לא הותרו לפרסום, נעצר בחשד לרצח והוא מוחזק כעת עד תום החקירה ללא אפשרות לערבות. כמו כן, חוקרים לא מחפשים כרגע חשודים נוספים בפרשה, אם כי הם מנסים לברר את זהותו של האלמוני שהזעיק כוחות לזירה שבה נמצאה המזוודה.

Crime scene investigations are underway to the rear of Aysgarth Avenue in the #Lightcliffe area. Police say a 45 y/o man has been arrested on suspicion of murder. pic.twitter.com/qKpL08q58U