השיל כמעט חצי ממשקל גופו, אחרי שעבר לאכול רק מזון מן החי. איזייה קולדוול, בן 28 מסיינט לואיס, מיזורי, סיפר לכלי התקשורת בארה"ב שבתקופה הקשה ביותר של חייו הוא שקל 197 ק"ג ואכל כמעט רק מזון מהיר. יום אחד, רופא המשפחה שלו הזהיר אותו שמשקלו הכבד עלול להוביל אותו לסבול מבעיות פוריות – ועל כן, הוא החליט לחולל שינוי קיצוני בתפריט היומי שלו.

בשיחה עם סוכנות הידיעות SWNS, קולדוול סיפר שהוא עבר לאכול רק מזון מן החי – ובעיקר בשר טרי, ביצים ומוצרי חלב. לדבריו, תוך זמן קצר הוא השיל 10 ק"ג והדיאטה החדשה אפילו עזרה לו להתמודד עם אחד מהרגלי האכילה הגרועים ביותר שלו: אכילת יתר.

I lost 210 lbs in two years on this risky diet — I did it for my wife and future child https://t.co/O5j9p8AGF7 pic.twitter.com/Y04tujUNmw