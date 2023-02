תיעוד נדיר של שרידי הטיטאניק עלה בשעות האחרונות ליוטיוב. הסרטון, שאורכו יותר מ-80 דקות, צולם בשנת 1986 במהלך אחת ממשלחות המחקר הראשונות שצללו אל כלי השיט. רוברט בלארד (Ballard), החוקר הראשי במשלחת והאיש שגילה את כלי השיט, תיאר את הרגע שבו ראה לראשונה במו עיניו את מה שנותר מאוניית הנוסעים המרהיבה.

"הדבר הראשון שראיתי במים העכורים היה דופן הפלדה העצום שלה במרחק של כ-10 מטרים", סיפר בלארד בשיחה עם סוכנות הידיעות AP. "זה היה קיר ענקי, בגובה של כ-30 מטרים, שהתרומם מעלינו. בטיטאניק שום דבר לא היה קטן".

Robert Ballard recalls mission to Titanic site in time for 25th anniversary release of iconic James Cameron movie https://t.co/RWdUEFZpMa pic.twitter.com/BEeJg7WH6h — Orlando Sentinel (@orlandosentinel) February 15, 2023

התיעוד שעלה לחשבון היוטיוב של Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) צולם על ידי הצוללת הזעירה Alvin, שהכילה את בלארד ועוד שני אנשי צוות. מעבר לזה, המשלחת השתמשה גם בצוללת Jason Jr. שהופעלה בשלט רחוק.

"הסיפורים האנושיים שנחרטו על שרידי האונייה עוד מהדהדים"

הטיטאניק יצאה לדרכה הראשונה והאחרונה מבריטניה לניו יורק ב-10 באפריל, 1912. היא הוגדרה ככלי השיט הגדול והמפואר ביותר בתקופתה, שקלה יותר מ-52 מגה טון והכילה למעלה מ-2,200 נוסעים ואנשים צוות. ב-14 באפריל, לקראת השעה חצות, היא פגעה בקרחון מאסיבי שצף באוקיינוס האטלנטי וטבעה כשעתיים וחצי מאוחר יותר. 1,514 בני אדם נספו באסון שמוגדר עד היום בתור אחד מארבעת האסונות הימיים הגרועים ביותר בהיסטוריה.

באלרד ועמיתיו מצאו את שרידי הטיטאניק על קרקעית האוקיינוס האטלנטי בשנת 1985, בעומק של יותר מ-3,700 מטרים מתחת לפני הים. מאז, יצאו יותר מ-20 משלחות מחקר לטיטאניק – כולל אחת שניסתה להציף את אחד מחלקיה ונכשלה. ג'יימס קמרון, הקולנוען הקנדי שביים את הסרט העלילתי בכיכובם של לאונרדו דיקפריו וקייט וינסלט, הוציא בעצמו 3 משלחות צלילה לשרידי אוניית הנוסעים מאז שנת 1995.

The more than 80 minutes of footage on the WHOI's YouTube channel chronicles some of the remarkable achievements of the dive led by Robert Ballard that marked the first time human eyes had seen the giant ocean liner.https://t.co/6c2mTPVK1P — KOMO News (@komonews) February 15, 2023

Join the people who witnessed history when #HOVAlvin dove to #Titanic in 1986. @WHOI will be releasing never-before-seen footage from the historic expedition on Feb 15 at 7:30 PM EST. Watch live on YouTube! https://t.co/TIo2CFu7px pic.twitter.com/PEqZyfBZ2q — James Cameron (@JimCameron) February 15, 2023

קמרון התייחס לתיעוד החדש ואמר: "יותר מ-100 שנים חלפו מאז טביעת הטיטאניק והסיפורים האנושיים שנחרטו על שרידי האונייה עוד מהדהדים. כמו אנשים רבים, גם אני הייתי מהופנט כשה-Alvin וה-Jason Jr. צללו למעמקים ונכנסו להריסות. על ידי פרסום הסרטון, ה-WHOI עוזר לספר חלק גדול בסיפור שמתגלגל כבר כמה דורות".