סרטון מצמרר שעלה ברשת הראה את תגובתו ההמומה של דומניקו ג'יגנטה, לאחר שהודיעו לו על מותה של בתו בת ה-15 – רק שזמן קצר לאחר מכן הוא זה שהואשם ברציחתה. בן ה-36 הועמד לדין בגין הריגת בתו, אמה, סבתה, ואדם נוסף שגרם בביתן של הקורבנות. על פי הרשויות, ג'יגנטה פרץ לביתה של בתו, קיארה, ירה בה למוות ואז הפנה את הנשק אל עבר אמה קונסטנס בת ה-35, סבתה גלנדה בת ה-63 ובחור בשם מייקל ווטסון בן ה-36 – אב לילד בן 9 וילד בן 6.

ג'יגנטה היה בעבר במערכת יחסים עם קונסטנס והחוקרים חושדים שהוא ניסה לחדש את הקשר עם בתו, אך זו סירבה. לאחר ש"נודע" לו על מותה הוא נראה כלא מאמין, ועם זאת הסכים להגיע לחקירה. כשהוא נכנס לקחת את המפתחות של ביתו, שותפו לדירה ניגש לשוטרים וביקש לתת להם הצהרה בנפרד ממנו, מכיוון שיש לו כמה חששות בנושא.

השותף סיפר לשוטרים מאוחר יותר שהוא שאל את ג'יגנטה אם הוא זה שרצח את ארבעת הקורבנות, והוא הודה בפניו כי ירה בבתו שלוש פעמים. כמו כן, הוא טען שג'יגנטה אמר לו לפני הרצח כי הוא "הולך להרוג את כולם".

Shocking video shows Domenico Gigante acting shocked at the news that his 15-year-old daughter, Kiarra Terwilliger, has died, even though he was subsequently arrested for the crime.



In March 2023, Gigante was indicted for the murder of his daughter Kiarra, her mother Constance… pic.twitter.com/0QWiY9pYFU