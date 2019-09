סרטון מזעזע שצולם באיראן הסעיר את הרשת בימים האחרונים: על פי הדיווחים של כלי התקשורת ברחבי העולם, הקליפ הקצר מתעד את חגיגות החתונה של גבר מקומי עם ילדה. הווידיאו עלה לחשבון הטוויטר של מסי אלינג'אד, פעילה חברתית איראנית, שם הוא הפך לוויראלי עם קרוב לחצי מיליון צפיות. "זוהי מסיבת נישואין של ילדה מתחת לגיל 13", כתבה אלינג'אד. "אני בכיתי כשקיבלתי את הסרטון הזה". לטענתה, ה"חגיגות" צולמו במחוז כהגילויה ובויראחמד, אשר בדרום מערב המדינה. כמו כן, היא הוסיפה שתחת חוקי המדינה ילדות בנות 13 יכולות להתחתן באיראן, אך לא צעירות יותר. This a wedding party for girl who is under 13 years old. I cried when I received this video from

Bahmai County which is a county in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province in Iran. Under Islamic laws 13 year old girl can marry but cannot chose her dress code. pic.twitter.com/gqIQZDUcju — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) September 2, 2019 אלינג'אד היא מייסדת תנועת "יום רביעי הלבן", אשר מוחה על חוקי המדינה ובייחוד אלו שנוגעים לקוד הלבוש של נשים שנאכף באיראן. עם יותר מ-120 אלף עוקבים, היא מקפידה למחות על המצב החברתי במדינה עם דיווחים שוטפים מן השטח. כיממה אחרי פרסום הסרטון בחשבון הטוויטר שלה, הפעילה החברתית פרסמה כי בני המשפחה ביטלו את הסכם הנישואין בעקבות התרעומת הציבורית והסערה התקשורתית. מאוחר יותר, אלינג'אד התייחסה להשתלשלות האירועים וכתבה: "החתונה בוטלה אחרי שהקליפ הפך לוויראלי. זהו הכוח של הרשתות החברתיות. למרות זאת, מערכת המשפט האיראנית ממשיכה לתחזק את המצב הקיים וגברים עדיין יכולים להתחתן עם נערות". View this post on Instagram A post shared by Masih Alinejad (@masih.alinejad) on May 9, 2019 at 2:17am PDT אלינג'אד ממשיכה: "חשוב מאוד שהמצב הזה יקבל תהודה בינלאומית. גורמים רבים פנו אליי לצורך מידע על התקרית. חשוב לי מאוד ליידע את כולם: הילדה שאתם רואים בסרטון היא רק בת 10!". {title}





