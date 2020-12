סמואל ליטל, מי שהוגדר בעיניי רבים בתור הרוצח הסדרתי הקטלני בהיסטוריה המודרנית של ארה"ב, מת בגיל 80. כלי התקשורת האמריקאים דיווחו כי ליטל מת בשעות הבוקר המוקדמות, לאחר שפונה לבי"ח מחוץ לבית סוהר שבו ריצה ארבעה מאסרי עולם ללא אפשרות חנינה.

ליטל הכה גלים בעולם לפני כמה שנים, כאשר הודה ברצח של יותר מ-90 נשים ברחבי ארה"ב בין השנים 1970-2005. ממצאי חקירת המשטרה חשפו כיצד ליטל נהג לחנוק למוות את קורבנותיו – רובן היו נערות ליווי או נרקומניות. בעבר הוא ריצה שני עונשי מאסר נפרדים, הראשון ביניהם בגין תקיפה בנסיבות מחמירות והשני בגין כליאה.

בספטמבר 2012, הוא נעצר בחשד למעורבות ברצח של שלוש נשים (קרול איליין אלפורד, גוודלופה דוארטה אפודקה ואודרי נלסון אוורט) לאחר ששרידי ה-DNA שלו שנמצאו בזירה זוהו באמצעות מאגר גנטי.

ליטל אמנם הורשע ברצח של שלוש נשים, אך מספר הקורבנות האמיתי שלו מעולם לא אומת. לאורך השנים, הוא טען שרצח בעצמו 93 נשים, בזמן שחוקרים של הבולשת הפדרלית (FBI) קשרו אותו ל-50 מקרי רצח שונים. למרות הווידוי של הרוצח עצמו, ישנם אנשים שמטילים ספק בטענותיו.

קלינט ואן זאנט, אנליסט פלילי וחוקר לשעבר של ה-FBI, סיפר בריאיון לכלי התקשורת שמספר הקורבנות שמיוחסים לרוצח גבוה כל כך שהם מעוררים חשד. ואן זאנט טען: "הוא אולי רוצח סדרתי, אבל ברגע שאתה מתחיל לשמוע על מספרים שנושקים ל-3 ספרות – אני חושב שרצוי להפעיל מידה שקולה של סקפטיות". באוקטובר של השנה שעברה, ליטל שב לכותרות לאחר שתוכנית התחקירים "60 דקות" חשפה את אוסף הדיוקנאות המצמרר שלו בבית הסוהר.

