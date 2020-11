אסון נמנע ברוטרדם. רכבת מטרו שהידרדרה מפסי הרכבת והייתה בדרך לנפילה מגובה של עשרה מטרים לתוך המים, ניצלה על ידי פסל ענק . צוותי החירום שהגיעו למקום עדכנו כי נכון לעכשיו, אין כלל נפגעים במקום.

כפי שניתן לראות בסרטון, הרכבת, שחלקה הקדמי נפגע קשות, נעצרה על ידי פסל של זנב של לוויתן שלמעשה עוצר אותה מליפול ומונע אסון כבד. "הרכבת עברה את קצה המסילה וניפצה את מחסומי העץ והבטון", סיפר קיליאן לינדרבורג, שצילם במקום האירוע. "יצירת האומנות הצילה את החיים של הנהג ואת הרכבת מהתרסקות".

צילום: ROBIN UTRECHT, afp







Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y — Joey Bremer (@010fotograaf) November 2, 2020

התאונה אירעה בתחנת המטרו דה-אקרס ברוטרדם. לפי המשטרה, מלבד לנהג, שפונה לבית החולים לבדיקה, לא היו עוד אנשים על הרכבת. את הפסל, שהפך למציל חיים, יצר מרטן סטרויס והוא הוצב במקום בשנת 2002.