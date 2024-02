לפחות 11 בני אדם נהרגו בשריפה שפרצה במפעל לזיקוקים וחזיזים במדינת מאדהיה פרדש, מרכז הודו. לפי הדיווחים בכלי התקשורת ההודים, התקרית אירעה במחוז האדרה בשעות הצהריים. עוברי אורח שחלפו באזור תיעדו את השריפה ואת סדרת הפיצוצים במפעל, שככל הנראה פעל באופן בלתי חוקי.

בסרטון אחד שעלה לרשת החברתית X (טוויטר לשעבר) אפשר לראות את הלהבות עולות לגובה רב, כשברקע שומעים את החזיזים והזיקוקים מתפוצצים בלי הפסקה. לפתע, נראה פיצוץ אדיר שגורם לצלם ולכל אלו שעמדו לידו לברוח מהמקום במהירות. בסרטון אחר שעלה ל-X אפשר לראות את הפיצוץ הגדול מזווית אחרת וממרחק של כמה מאות מטרים – כמו גם את עמוד העשן הסמיך שמיתמר מזירת השרפה.

An explosion at an illegal firecracker factory in Bairagarh, Harda district, Madhya Pradesh, on Tuesday morning resulted in the loss of over 10 lives and left approximately 50 people injured. The blast destroyed sixty nearby houses and affected more than three dozen commuters.… pic.twitter.com/PNA1WOZPt6

#BREAKING | Dozens feared dead following a major blast at an illegal fire-cracker factory at Harda district of #MadhyaPradesh. As per officials, 4 of around 25 people sent to the hospital have been declared dead.



