מרגלת רוסייה לשעבר, שנמלטה לקליפורניה וחיה היום כאשת יחסי ציבור נוצצת לאחר שהמציאה את עצמה מחדש, חושפת כיצד התאהבה בגבר שהייתה אמורה לפתות – מה שאילץ אותה לברוח ממולדתה. היום היא אמנם מתחככת בכוכבים ודמויות מפורסמות, כולל הנסיך צ'ארלס וראש עיריית לונדון סאדיק חאן, אך הייתה לה דרך מטלטלת במיוחד.

אלייה רוזה, בת 36, היא ילידת ברית המועצות ובתו של גנרל צבאי בכיר. ייחוסה המשפחתי גרם לכך שדרכה של רוזה לצמרת האליטה ברוסיה הייתה סלולה עבורה.

לאחר שהצטרפה לצבא הרוסי, לדרישת אביה, היא נאלצה, לדבריה, להפוך לחלק מהמשטר המושחת ועברה שם זוועות. "תוך שבועיים מהרגע שהגעתי לאקדמיה נאנסתי על ידי עמיתי ללימודים", היא סיפרה ל- Jam Press. "אבל מה יכולתי לעשות? ללכת למשטרה? לדווח למשטרה? המערכת הייתה כל כך מושחתת, היא עדיין, ולא יכולתי להגיד לאבא שלי מחשש שזה יהרוס את המוניטין שלו".

רוזה קיבלה הוראה להתחזות לזונה, במסגרת תכנית משוכללת לשליטה ומניפולציה של גברים. לדברי רוזה, זה היה התפקיד העיקרי שלה.

רוזה מספרת שהיא ושאר הבנות שלמדו באקדמיה הצבאית של פוטין, נאלצו להתאמן באומנות הפיתוי כדי להערים על גברים שנחשבו מטרות תמימות, ולגרום להם לשתף אותן במידע מסווג. "הם היו מלמדים אותנו איך לפתות גברים, איך לתפעל אותם פסיכולוגית, איך לגרום להם לדבר כדי שנוכל להעביר מידע למשטרה", הסבירה.

"למשימה הראשונה שלי, הייתי צריכה להעמיד פנים שאני זונה כדי שאוכל ללכת למועדון ולפתות מנהיג כנופיה פלילית שהבריח סמים למדינה", תיארה. רוזה עשתה כל משימה שהטילו עליה, אך במהלך משימה סודית ביותר ב-2004, כשהייתה בת 19, היא עשתה טעות שברוסיה לא סולחים עליה.

רוזה התאהבה בגבר שהוגדר כמטרה שלה, אותו היא מכנה רק "ולדימיר". לאחר שנהפכו לבני זוג, השניים המשיכו לסכן את חייהם ואת הקריירה בגלל אהבתם והחלו לנהל חיים של פשע, עושר ונוחות יחד.

"במשך כמה חודשים חייתי את החיים שמעולם לא חייתי קודם, הייתי רק בת 19 - הייתי אז רק ילדה קטנה", היא נזכרת. "זה היה פשוט מטורף, הסתובבתי עם הרעים האלה שיריבו זה עם זה ויהרגו זה את זה. לדעתי, פושעים הרבה יותר נחמדים מהמשטרה. הם אומרים ברוסיה שלמשטרה אין עקרונות, כאשר לפושעים יש עקרונות; הם מגנים על משפחותיהם, במיוחד נשים וילדים. התאהבתי בוולדימיר, הוא באמת עזר לי", היא מוסיפה. "הוא היה האדם היחיד שסיפרתי לו על האונס".

אבל תשעה חודשים בתוך הרומן הסוער שלה, חייה הכפולים נחשפו על ידי הכנופיה של ולדימיר - שלדבריה חטפה אותה והיכתה אותה. "חברי הכנופיה של ולדימיר גילו שאני בצבא די מהר, כנראה הם עקבו אחריי", אמרה רוזה. "הכניסו אותי למכונית, לקחו אותי ליער, היה כל כך חשוך, ו-10 גברים התחילו להכות אותי. ולדימיר הציל אותי ממוות. כחודש לאחר מכן הוא נרצח על ידי חברי הכנופיה".

רוזה מספרת ש"הוא נהרג על ידי אחד מאחיו שלו, ככה הם מכנים אחד את השני בכנופיות, או שזה יכול להיות סוכן סמוי אחר, לעולם לא אדע בוודאות. נשבר לי הלב, האיש הזה גילה לי חסד, ועכשיו הוא פשוט הלך."

ולמרות כל הכאב הזה, היו לה בעיות גדולות יותר - כפי שהסבירה: "לאחר שהזהות הבדויה שלי נחשפה, הבוס שלי בצבא ידע שמשהו קורה. אם אתה מסתבך במשהו הם לא נותנים לך ללכת. הם שולחים אותך לכלא, שם יהרגו אותך".

"לפני מותו, ולדימיר נתן לי אנשי קשר במוסקבה שאפשר לפנות אליהם במקרה שיקרה לו משהו, ואמר לי לא לדבר עם אף אחד אחר", ציינה רוזה. "המשטרה התחילה לעקוב אחריי וחבריו הסתירו אותי במשך פחות משנה. כשהעניינים היו רגועים מספיק התחלתי לחיות את חיי, אבל ידעתי שלעולם לא אוכל לחזור".

המרגלת לשעבר הצליחה להמשיך הלאה במוסקבה, וניהלה מערכת יחסים עם אוליגרך רוסי, שנישאה לו בשנת 2006 ובהמשך נכנסה להריון. אבל הסוף הטוב שלה שוב היה קצר מועד - כשבעלה נלקח למאסר בכלא, שם מת מאוחר יותר. הגורל העניק לה הזדמנות נוספת כאשר ניתנו לה נכסיה הפיננסיים מבעלה המת ומניות החברה.

היא ובנה שזה עתה נולד, פלאטון, עברו לשוויץ וללונדון, לפני שעברו לבסוף לארצות הברית כדי לחיות חיי מותרות. רוזה הקימה חברת יחסי ציבור משלה לאחר שקיבלה השראה מהתשוקה שלה לאופנה ועד מהרה הגיעה ללקוחות ענק בינלאומיים.

כשהיא גרה בקליפורניה, היא הפכה לשם מוכר במעגל האופנה והיום היא מתערבבת עם אנשים כמו מייק טייסון, ראש העיר של לונדון סאדיק חאן ואפילו הנסיך צ'ארלס. היא מתגוררת באחוזה בבוורלי הילס ששוויה 20 מיליון דולר יחד עם בנה בן ה -11, ומתרחקת משטיחים אדומים בזמנה הפנוי.

"כשהתבגרתי, מעולם לא התפנקתי, לא היו לי בגדים אופנתיים, לא היה שום דבר חוץ מהגאווה שלי", אמרה רוזה, "אז עכשיו אני מרגישה כמו סינדרלה בעולם המודרני. אני אסירת תודה ומברכת שיש לי את מה שיש לי. זו הייתה דרך ארוכה עד שהגעתי למקום שאני נמצאת בו עכשיו. למרות אירועים דרמטיים במיוחד בחיי, לא הייתי משנה דבר. אפילו ניסיון חיים שלילי הוא עדיין חוויה ואני כאן בשביל להשלים את משימת החיים שלי".

רוזה עדיין לא יכולה לנסוע חזרה לרוסיה מחשש לביטחונה - אז במקום זאת היא נהנית מחופשות ביוון ודובאי כדי להתחבר מחדש למשפחתה. אך למרות אורח חייה המפואר ושינוי הקצב המשמעותי שלה, היא אומרת שהיא "תמיד דואגת שהעבר שלי ישיג אותי".

הקריירה שלה ברשתות החברתיות זינקה, וכיום היא מתהדרת ב-700,000 עוקבים באינסטגרם. לטענתה, זה לא נעלם מעיני המשטר הרוסי. "לפעמים אני מקבלת הודעות מגעילות מאוד של גברים מהצבא באינסטגרם שלי. פחדתי להיות במדיה החברתית. אבל הייתי חייבת לקבל את החופש שלי, אני רוצה לחיות את חיי. הם תמיד יכולים להרוג אותי אבל הם עדיין לא עשו זאת. חלקם כנראה כועסים על זה שאני לא כמוהם, על זה שאני אמיצה. החיים קצרים - אני רוצה לחיות אותם כמו שאני רוצה".