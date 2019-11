גבר נשוי הודה לאחרונה ברצח של המאהבת שלו והואשם בניסיון לטשטש את המעשה המזוויע. ג'ון צ'פמן (39) הודה במעשיו בעת חקירה של רשויות האכיפה. לטענתו, הוא פיתה את חברתו, ג'יימי ריי פדן (33), להגיע אל נקודה מרוחקת במדבריות באזור לאס וגאס, שם הוא רצח אותה.

פדן נראתה לאחרונה ב-15.9 ומאז נעלמו עקבותיה. החשד שקרה לה משהו התעורר לאחר שניקי לורנס, חברה קרובה של פדן, התחילה לקבל ממנה הודעות מוזרות בפייסבוק. מתוך ההודעות האלה, לורנס - כמו גם קרובי משפחה של פדן - הרגישה שמישהו אחר מתחזה אליה.

לורנס ובני משפחתה של פדן פנו למשטרה ודיווחו כי הם חושדים שאדם זר השתלט לפדן על חשבונות המדיה החברתיים והם לא מצליחים להשיגה. לאחר בדיקה של חוקרי המשטרה, התברר כי צ'פמן אכן השתלט על הפייסבוק של פדן בשביל להעמיד פנים שזו עדיין בחיים לאחר שרצח אותה.

לא ברור עדיין מתי בדיוק הרצח קרה, אך גורמים ברשויות האכיפה מספרים שהחשוד הודה כי קשר את ידיה ורגליה של פדן באמצעות אזיקונים. לאחר מכן, הוא סתם את פיה עם נייר דבק עד שזו נחנקה למוות. צ'פמן אז הסיר את נייר הדבק, האזיקונים ובגדיה של פדן ונטש את גופתה באותה נקודה. על פי הדיווחים, הוא כמעט הצליח לחמוק מעונש, אלמלא העלה את החשד של בני משפחתה ומקורביה של הקורבן.

לורנס התייחסה לתגלית המזוויעה בפוסט בחשבון הפייסבוק שלה, שם כתבה: "מחליא אותי לדעת מה הדברים הנוראיים שעשה לה. ועוד לחשוב שהוא היה האדם ששוחחתי איתו כל הזמן הזה". לורנס הוסיפה כי צ'פמן ככל הנראה הכיר את פדן בבית ספר לאנשים המתמודדים עם נכויות, שכן הקורבן נולדה עם תסמונת וטר.

