דרמה בבית המשפט באוסטרליה, שם אב חורג הורשע ברצח של בתו בת ה-17 כשנה אחרי שדיווח על היעלמותה. סקוט ווקר בן ה-51 נמצא אשם על ידי חבר המושבעים לאחר שאלו קיבלו את גרסת הפרקליטות, לפיה ווקר רצח את הנערה, ברנדט ווקר, שאיימה להגיש נגדו תלונה על תקיפה מינית.

בת ה-17 נראתה לאחרונה ב-18 ביולי של השנה שעברה, אחרי שיצאה מבית הוריו של ווקר בעיר פיטרבורו, דרום אוסטרליה. אמה של הנערה, שרה ווקר בת ה-38, סיפרה לחוקרים שברנדט התארחה אצל הוריו של סקוט יומיים לפני היעלמותה במטרה להרגיע את הרוחות בבית, אחרי שזו טענה שאביה החורג תקף אותה מינית במשך שנים.

ווקר לטענתו אסף את ברנדט בבוקר של ה-18 ביולי בכוונה להסיע אותה לביתו, אך זו מעולם לא הגיעה. ב-21 ביולי, אמה של הנערה דיווחה על היעלמותה למשטרה וטענה שהיא ברחה מהבית. כעת, גם היא חשודה במעורבות ברצח.

1/2: Cambridgeshire Police say they have charged the parents — Sarah Walker, 37, and Scott Walker, 50, of Millfield in #Peterborough, with the murder of their 17-year-old daughter — Bernadette Walker (pictured).



Bernadette was reported missing by her parents on 21 July. pic.twitter.com/r8c5Oetb8l