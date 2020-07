ג׳ודי אור בולדווין הייתה אלמנה בת 53 שאיבדה את בעלה בתאונת אופנוע, וכמה שנים לאחר מכן פגשה את ג׳יימס ״ג׳יימי״ בולדווין כחלק ממועדון אופנועים ששניהם היו חברים בו. ג׳יימס היה שוטר לשעבר בדרום קרוליינה ומוקדן בתחנת שריף מקומית במשך עשור. השניים נישאו לאחר שמונה חודשים ועברו לגור יחד בסמוך לבנה של ג׳ודי, כריס.

במשך חמש שנים הכל היה נראה מושלם, אבל ב-14 בדצמבר 2016 התקשר בולדווין למוקד החירום ודיווח שהוא ואשתו נקלעו לתאונה – ״אני זקוק לעזרה, אשתי, היא מדממת״. המוקדן שאל אותו אם היא עדיין ברכב והוא ענה ״לא, היא עפה החוצה״. לטענתו אף ניסה לבצע בה החייאה אך לשווא. צוותי החירום מצאו אותה עם פצע בגודל של 24 ס״מ בראשה והכריזו על מותה.

