זה כנראה אחד המקרים המוזרים ששמענו עליהם. אישה בשם גבריאלה ריקו חימנז, שטענה שהיא דוגמנית-על ממקסיקו, נעלמה לאחר שיצאה בטענות קשות על כמה אנשים בעלי עוצמה במדינת המוצא שלה. המקרה התרחש בשנת 2009, אז היא הייתה בת 21, לאחר שחוותה "התמוטטות עצבים". המקרה שלה פורסם בימים אלה בפודקאסט בשם Mexico Unexplained ובו מועלות תיאוריות שונות לגבי מה שעלה בגורלה של האישה המסתורית.

התקרית התרחשה מחוץ לבית מלון יוקרתי בעיר מונטריי, נואבו לאון. חימנז יצאה מבוהלת משטחי המלון והחלה להטיח האשמות חסרות תקדים נגד משפחת המלוכה, תאגיד הבידור "דיסני" ואיש העסקים קרלוס סלים – אחד האנשים הידועים והעשירים ביותר במקסיקו. בת ה-21 משכה אליה לא מעט קהל, שהתקבץ סביבה ואף צילם אותה. חימנז האשימה אותם כי הם גרים בבסיס תת-קרקעי, חוטפים ילדים ואוכלים בשר אדם. היא נעצרה במהירות על ידי המשטרה המקומית ומאז, נעלמה באורח מסתורי.

Spanish model GABRIELA RICO JIMENEZ , who was invited to a ILLUMINATI party, screams in front of hotel. She was hysterically screaming and shouting that she saw them eating HUMAN FLESH. She was pleading for her freedom after being held against her will! pic.twitter.com/2mWfI5efvi