באפריל 1988, איוואן מגווייר, צנחן מנוסה, היה נרגש לצלם שיעור צניחה של סטודנט ומדריכו, שצנחו מגובה של למעלה מעשרת אלפים רגל באוויר. מה שהוביל אותו לתפוס את המצלמה שלו ולקפוץ מהמטוס - בפעם השלישית במהלך אותו יום. זאת, מבלי ששם לב לשגיאה אחת קטלנית: הוא שכח את המצנח שלו.

מגוויר בן ה-35 צנח אל מותו, בעת שהמצלמה שלו מתעדת הכל. הוא הושיט את ידו למצנח, כמו שמעידים הצילומים רגעים לפני שפגע בקרקע, ככל שהלך והתקרב אליה, לפני שהכה בו רגע ההבנה המר לפיו חסר לו דבר מה חיוני למשימה. המילים האחרונות שהוא נשמע אומר בהקלטה המצמררת הן "אוי אלוהים, לא".

Skydiver Ivan McGuire was filming a parachuting lesson at 10,000 ft in the air. Excited to film, he grabbed his camera and jumped from the plane. Unfortunately though, he forgot his parachute…



pic.twitter.com/jONyXBzZCQ — Pawan Durani (@PawanDurani) June 5, 2023

גופתו של מגווייר, שהשלים למעלה מ-800 קפיצות מוצלחות ממטוס לפני שמצא את מותו הקטלני, אותרה מאוחר יותר ביער, כקילומטר וחצי משדה התעופה שממנו המריא בלואיסבורג שבמחוז פרנקלין, ארה"ב.

בעת ההיא, נחקר הטייס מארק לומן כדי לראות אם וידא שמגווייר היה עם מצנח. מפקח מטעם רשות התעופה הפדרלית (FAA), טען אז כי "יש תקנה, מס' 105, שקובעת שאף אחד לא יכול לקפוץ, אלא אם הטייס בודק את המצנחים". אשתו של הבעלים של מרכז הצניחה, הוסיפה כי "אף אחד לא היה מודע לכך שהוא עלה על המטוס בלי מצנח. כמובן שאף אחד לא ידע, אחרת היו עוצרים אותו".

התאבדות נשללה מאוחר יותר, כשנקבע כי מגווייר פשוט שכח את המנצח שלו וגרם למותו בשוגג. השערות שהועלו בזמנו ודווחו בכלי תקשורת שונים, גרסו כי הוא התבלבל בתום לב מצער בין ציוד המצלמה למצנח, כיוון שהיו בעלי מסה זהה יחסית.