זוועה ברחובות מערב וירג'יניה, שם רשויות האכיפה עצרו קטין בחשד לרצח ההמוני של בני משפחתו בעיר אלקביו (Elkview). הפרשה המזוויעה נחשפה ביום ראשון כאשר סבו של החשוד הגיע לביתו לאחר שלא הצליח ליצור קשר עם הוריו.

גורמים המעורים בפרטי הפרשה מספרים כי הסב ניסה ליצור קשר עם בני המשפחה במשך כמה ימים אך ללא הצלחה. ביום ראשון, בסביבות השעה 10:40, הוא הגיע לביתם ומצא את דלת ביתם פתוחה. זמן קצר לאחר מכן, הוא גילה במקום את גופותיהם של ההורים ושני ילדיהם בני ה-12 וה-3.

בשעות האחרונות, משרד השריף של מחוז קנווה פרסם כי בנם השלישי של בני הזוג, בן ה-16, אותר במקום אחר. שמותיהם של הקורבנות ושל החשוד ברצח המרובע טרם הותרו לפרסום.

At the crime scene where 4 murders took place this morning in Elkview the sheriff’s office just got the search warrant to go in. @WOWK13News pic.twitter.com/hlHqdbBQRp