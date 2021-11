"אני רק ריטשתי חיות קטנות בינתיים, אבל מדמיינת כל הזמן איך זה ירגיש עם אדם אמיתי": נערה בת 14 זעזעה את אוסטרליה אחרי שנעצרה בחשד לרצח המזוויע של ילדה בת 10. לאחרונה, הותר לפרסום חלקים מהיומן האישי שלה, בו תיארה חלק מהפנטזיות הרצחניות שלה.

הנערה, שפרטי זהותה לא הותרו לפרסום, תושבת גנאידה, מדינת ניו סאות' וויילס, נעצרה ביולי של השנה שעברה. בעקבות תחילת ההליך המשפטי שלה, רשויות החוק התירו לפרסם רק חלק מהפרטים על הפרשה. אף על פי כן, שופט הטיל צו איסור פרסום גורף על השתלשלות הרצח, אשר הוגדר על ידי גורמים המעורים בפרטי החקירה כמזעזע מדי.

היומן האישי של הנערה נתן מאז הצצה מצמררת למצבה הנפשי הרעוע, הפנטזיות המופרעות שלה וחיבתה האיומה להתעללות בבעלי חיים – חלקן חיות המשק בחווה של הוריה. "רציתי לעשות ניסוי קטן עם סכין מטבח שהייתה ברשותי", כתבה בת ה-14 באחת הפסקאות. "יצאתי אל לול התרנגולות בחוץ ונכנסתי פנימה. הן לא חשדו בדבר. תפסתי את אחת מהן ודקרתי אותה. היא צווחה באימה וכאב, זה היה נהדר. חזרתי על הפעולה כמה פעמים. איבדתי את הספירה. התרנגולת הייתה עדיין בחיים כשעקרתי את איבריה הפנימיים. לבסוף, הטבעתי אותה למוות".

בבוקר של ה-8 ביולי, 2020, בת ה-14 יצאה מביתה אל עבר קורבן הרצח. על פי החשד, היא השתמשה בגרזן מסוג "טומאהוק" שאביה השתמש בו לחיתוך עצי ההסקה. אחרי הרצח שביצעה, היא גררה את הגופה לחדר של אחותה הקטנה, שהכירה את הקורבן, נטשה אותה שם ועזבה את הבית. היא נעצרה על ידי הרשויות זמן קצר לאחר מכן ללא כל התנגדות.

בת ה-14 טענה במהלך החקירה שהיא שומעת כבר זמן מה קולות בראשה שאומרים לה לפגוע באחרים. בשלב מסוים, היא אפילו התייחסה לקול אחד בשם "ריי" וטענה שזה דרש ממנה להיכנס לחדר של הוריה בזמן שהם ישנים ולרצוח אותם. "פשוט תהרגי אותם", הורה לטענתה הקול, "תחשבי על כל הדברים הרעים שהם עשו". בשבועות האחרונים, הפרשה התפוצצה בכלי התקשורת לאחר שבית המשפט קבע שבת ה-14 לא כשירה לעמוד למשפט ולא אחראית למעשיה.

אבחון פסיכיאטרי של הילדה קבע כי היא סובלת מסכיזופרניה, אשר הובילה אותה להתמודד עם חזיונות שווא (הלוסינציה) וקולות בראשה. השופטת קרולין סימפסון מצאה אותה לא אשמה וקבעה שמצבה הנפשי של בת ה-14 מקשה עליה להבדיל בין מציאות לדמיון. היא נמצאת כרגע תחת מעקב במתקן מעצר מיוחד ובשלב הבא, רשויות החוק יבחנו באיזה מוסד ניתן יהיה לאשפז אותה.

מורים לשעבר של הנערה התייחסו לאחרונה לפרשה הטרגית וסיפרו איך בצעירותה אהבה בעלי חיים יותר מכל דבר אחר. מורה שלה מכיתה ג' אף תיארה כיצד טיפלה בשלב מסוים בנחש, שלושה חתולים, שלושה כלבים ואפילו דג. "היא תמיד הדהימה אותי עם הידע שלה על בעלי חיים וצמחים", סיפרה. "זה תמיד היה תענוג להיות איתה בכיתה". בינתיים, המורה של הילדה לאומנות תיארה ילדה מתוקה ותמימה עם כישרון ציור מופלא.

"היא תמיד הייתה אנרגטית, שמחה וחייכנית", סיפרה המורה לאומנות. "אני מזועזעת מהשתלשלות האירועים". על פי ההערכות, מצבה הנפשי של הנערה החל להתדרדר בסביבות גיל 10, אז דפוסי ההתנהגות שלה השתנו והיא החלה ליישם את הפנטזיות האלימות שלה – בעיקר על עצמה. על פי העדויות, היא הייתה מעמידה פנים בכיתה שהיא חתולה ולפעמים נושכת את עצמה עד זוב דם. שנתיים מאוחר יותר, היא כבר החלה להפגין אלימות כלפי עמיתיה לכיתה ופעם אחת אפילו דקרה תלמיד עם עיפרון.

