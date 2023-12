יותר מ-300 בני אדם נאלצו להיחלץ בן לילה ממי שיטפונות "הרסניים לחלוטין" באוסטרליה, כפי שדיווח אתמול (שני) עיתון metro. תושבי קהילת האבוריג'ינים שבקווינסלנד נצפו נאחזים בגגות בתים, כבישים מרכזיים נחסמו לתנועה בעיר הסמוכה קיירנס שבמדינה, שם גם נסגר נמל התעופה, ותנינים נראו נשטפים בזרמים ששטפו את הרחובות ביום רביעי האחרון.

יותר מ-600 מ"מ של גשם פקד את צפון מזרח המדינה ב-40 שעות, ו-300 מ"מ נוספים הגיעו אתמול במהלך שש שעות בלבד, בעקבות הציקלון הטרופי "ג'ספר". הוא נוצר בעקבות מערכת סופות ופגע ביבשה ב-13 בדצמבר, צפונית לעיירה פורט דאגלס שבאוסטרליה, בדרגה 2.

Major flooding is affecting #Cairns, Australia and Far North Queensland as the remnants of Tropical Cyclone Jasper continue to drench the region with persistent rain.



This animation shows the recent satellite view + rain detected by radar: pic.twitter.com/TPfKW1bEOZ — Zoom Earth (@zoom_earth) December 17, 2023

אולם לאחר חמישה ימים שבהם נע מערבה, על פני קווינסלנד, הוא הוביל להרס רב באזור עם מקומות רבים שנותרו מוצפים. קתרינה קרול, נציבת משטרת קווינסלנד, אמרה לתקשורת המקומית כי "אמש היה לנו ערב מאתגר. הצלנו כ-300 אנשים", מספר שעלה מאז. היא ציינה גם כי לא היו הרוגים או פצועים קשה; דווח כי תשעה מבוגרים וילד בן 9 אושפזו ללילה בבית חולים מקומי.

ראש ממשלת קווינסלנד, סטיבן מיילס, מסר לתקשורת כי "זו פשוט כמות מדהימה של גשם, ברציפות. תושבים אומרים שמעולם לא ראו דבר כזה. תושבי קווינסלנד, בצפון הרחוק, אנחנו יודעים שהיה לכם לילה קשה. אני רוצה שתדעו שכל משאב זמין מוקצה לשמירה על ביטחונכם. פרסנו ממש כל סירה שיכולנו לשים עליה את הידיים שלנו בקיירנס, כדי לפנות את אלה שלא יכלו להתפנות בבטחה", הוסיף.

Severe flooding is impacting Cairns, Australia, and Far North Queensland due to the lingering effects of Tropical Cyclone Jasper, which is causing continuous and heavy rainfall in the region.



This is Cairns Airport today



@OutbackAussie5 pic.twitter.com/wClpzRmYBr — Volcaholic (@volcaholic1) December 17, 2023

כ-14 אלף בתים ועסקים נותרו ללא חשמל גם אתמול, לצד החשש ש-160 אלף בני אדם בקיירנס עלולים לאבד מי שתייה, אותם התבקשו לאגור. אזהרות חמורות מפני מזג האוויר נותרו באזורים הסמוכים, ביניהם פורט דאגלס, העיר קיירנס, שם תושבים עדיין מתבקשים להתפנות מבתיהם, וכן בעיירות נוספות בצפון המדינה.

בשנה שעברה חוותה אוסטרליה כמה מההצפות הקשות ביותר, כשאלפים נאלצו לברוח מבתיהם ובעלי חיים רבים מצאו את מותם ברחבי קווינסלנד ודרומה ממנה, בניו סאות' ויילס.