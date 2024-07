גופתו של מטפס הרים אמריקאי נמצאה למרגלות הר וסקראן, פרו, 22 שנים אחרי שנהרג במפולת שלגים קטנית. גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שהגווייה נמצאה בעקבות התמוססות שלגים בקורדיירה בלאנקה (ספרדית: הרכס הלבן). מחלצים זיהו את הקורבן, ויליאם סטאמפּפל (Stampfl), בעזרת הדרכון שלו, שעדיין היה על הגופה.

בקיץ של 2022, סטאמפּפל, במקור מצ'ינו, קליפורניה, יצא לכבוש את פסגת הר וסקראן יחד עם שני מטפסי הרים נוספים: סטיב ארסקין ומתיו ריצ'רדסון. ב-24 ביוני, חברי משלחת הטיפוס נפגעו במפולת שלגים ונעלמו. משלחת חיפוש סרקה את האזור בתקווה למצוא את הקורבנות, אך מצאו רק את גופתו של ארסקין.

