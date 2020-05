עובדת פעוטון בשם ליה קורדיס תבלה את השנתיים וחצי הבאות בכלא, לאחר שהואשמה בהתעללות מינית בקטין בן 13, כך קבע בית המשפט בבריטניה. קורדיס, לפי פסק הדין, הייתה אמנם בת 17 בזמן שהתקריות התרחשו, אבל השופט קבע כי הייתה אחראית למעשיה וביצעה אותם ביודעין.

השניים, שמתגוררים בסמיכות זה לזו באזור ווינדזור, הכירו במשך לא מעט שנים, אבל הכל התחיל בלילה של שכרות בינואר 2017, במהלכו נכנסה קורדיס לחדר השינה של הקטין, הורידה לו את המכנסיים והתחננה בפניו לקיים איתה יחסי מין. בנוסף הוכיחה התביעה כי קורדיס שלחה לקטין הודעות טקסט גסות ובוטות, ואף קנתה לו מתנות כמו מנות של פיש אנד צ׳יפס, בזמן שהיא מסתירה את מערכת היחסים הזו מבעלה.

קורדיס הכחישה בבית המשפט את הטענות, ואף גרסה כי הקטין בן ה-13 הוא זה שאנס אותה. ״הוא תמיד היה דלוק עלי והיה משמיע הערות גסות ועושה דברים לא ראויים כמו לתפוס אותי ולהציק לי״, אמרה לשוטרים בזמן חקירתה. השופט פסל את גירסתה וקבע: ״ישנן עדויות לכך שהיא פיתחה כלפיו אובססיה פיזית והתמכרות לתאווה אישית״.

