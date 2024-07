כלה צעירה צנחה אל מותה מדירתה שעות ספורות אחרי טקס הנישואין שלה. קסניה ודיאניצקיה נמצאה ללא רוח חיים מחוץ לבניין הדירות שלה בסנקט פטרבורג, רוסיה. לפי ממצאי החקירה הראשונית, בת ה-23 נפלה מגובה של כ-60 מטרים ומתה במקום.

שעות ספורות לפני התאונה, קסניה התחתנה עם בן זוגה, קיריל. גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שהשניים חזרו אל דירתם, שממוקמת בקומה ה-15 של בניין הדירות, ואז אירעה הנפילה הקטלנית. נסיבות המקרה עדיין לא ברורות, אך נכון לשעה זו בן זוגה של הקורבן לא נחשב לחשוד.



Naked bride falls 160ft to her death from her apartment on her wedding night: Police quiz husband, who denies any involvement https://t.co/5jldmWFyk0