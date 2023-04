בן רניק היה בסך הכל בן 29 כשהוא נרצח במקום העבודה שלו. בן היה תושב מיזורי ומגדל נחשים במקצועו. הוא נמצא שרוע באסם שלו אחרי שנורה למוות בדם קר – המניע? כסף. "היו אמורים להיות לו חיים ארוכים ויפים, אבל כל זה נגזל ממנו", סיפר אחיו, סאם רניק, בשיחה עם מפיקי תוכנית הטלוויזיה Snapped. "הוא היה אב נהדר ל-2 וכעת, הם יאלצו לחיות את שארית חייהם בלי אבא. בני המשפחה שלנו ירגישו את השלכות הרצח הזה למשך דורות".

בן רניק נישא לבת זוגו, לינלי, בשנת 2014. השניים הכירו זה את זו כמה שנים קודם לכן ומצאו מכנה משותף לאחר שהתייתמו מאימם לאחר מחלה קשה. זמן קצר אחרי מות אימו של בן, טרגדיה נוספת הכתה במשפחה כשאביו החליט לשים קץ לחייו. בעקבות מותו של אביו, בן, אז בן 27, ירש את החווה המשפחתית והפך אותה למתחם להרבעת נחשים.

"בן היה מרביע נחשים מוצלח מאוד", העיד ריצ'י בֵּרְק, חברו. "אפשר לומר שהוא היה ממש חלוץ בתחום. הוא היה מוכר היטב בקהילת בעלי הנחשים באזור, אולי אפילו בעולם כולו". בינתיים, לינלי קיבלה את רישיון המעסה שלה ופתחה קליניקה פרטית. על פניו הכל היה מושלם, עד שיום אחד היא התקשרה למשטרה ודיווחה שגופתו נמצאה.

How did Ben Renick die? see full more at https://t.co/x5sKwGu8Sl pic.twitter.com/LFB6lmMqSz — Pet News 2Day (@petnews2day) February 9, 2023

ב-8 ביוני, 2017, לינלי דיווחה למשטרה שהיא קיבלה שיחת טלפון מביה"ס ובה נאמר לה שבן לא אסף את הילדים. כשעה לאחר מכן, היא מצאה אותו ללא רוח חיים באסם. "בהתחלה חשבנו שאולי אחד הנחשים ברח והכיש אותו", סיפר רב סמל דארין הסלג, ממשטרת התנועה של מדינת מיזורי. "קיבלנו דיווחים לפיהם באסם היו בין 3,000-4,000 נחשים. לא ידענו למה אנחנו נכנסים. בסופו של דבר, התברר שהקורבן נורה למוות אחרי שמצאנו מתחת לגופתו את תרמילי הקליעים שנורו לעברו".

מומחים לרפואה משפטית מצאו על גופו של בן 6 חורי כניסה וקבעו שהוא נורה בגבו 5 פעמים, ופעם נוספת בחלק האחורי של ראשו. על פי ההערכות, הוא נרצח כשעתיים לפני שלינלי התקשרה לרשויות ודיווחה שמצאה את גופתו. החשוד המיידי ברצח היה סאם, אחיו של הקורבן. ההערכה הראשונית הייתה שהוא רצח את בן כנקמה על כך שאביו השמיט אותו מהירושה – אולם היה לו אליבי מוצק. חוקרים בחנו את חשבונות המדיה החברתיים של קורבן הרצח, והופתעו ממה שגילו.

צרות בחייהם של הזוג המושלם

בלשים סרקו את אפליקציית ה"מסנג'ר" של בן והופתעו לגלות שהנישואין שלו ושל לינלי לא היו מושלמים כפי שהיה נדמה. למעשה, הם מצאו מספר הודעות בהן בן ה-29 ציין שהוא חושד שרעייתו בוגדת בו. לינלי הודתה שניהלה רומן עם אדם אחר כאשר נשאלה על ידי החוקרים, אבל הבהירה שהמאהב שלה לא היה באזור בזמן הרצח – מה שהתברר כנכון. עוד דבר שנחשף בהודעות של בן הייתה העובדה שלינלי נקלעה לחובות כספיים בגלל העסק שלה.

העיתונאי לוקאס גייסלר סיקר את הפרשה לרשת ABC. "בן שילם את החובות של לינלי מהקליניקה. זה יצר מתיחות אדירה ביניהם", ציין. "עד מהרה, התברר לחוקרים שזה היה רק קצה הקרחון. נציג מחברת הביטוח בה בן היה מבוטח בביטוח חיים, התקשר למשטרה ודיווח להם ששעתיים אחרי שנפתחה החקירה, לינלי כבר ניסתה למשוך את הפיצויים. מדובר כאן על סכום של מיליון דולר". בשלב הזה, רעייתו של בן כבר הפכה לחשודה העיקרית.

An investigator from the Missouri State Highway Patrol, Devin Foust, got a strange call one night...



He talks about the investigation into the murder of Ben Renick, for the first time on national TV, tonight at 9/8c on #Dateline. pic.twitter.com/xI2zKMq5Sw — Dateline NBC (@DatelineNBC) March 24, 2023

5 chilling details about Ben Renick's murder see full more at https://t.co/pOMIVAqKjP pic.twitter.com/DkCgJgAOn1 — Pet News 2Day (@petnews2day) February 10, 2023

עם התקדמות חקירת הרצח, בלשים גילו שהמאהב של לינלי הוא מייקל האמפרי – אחד החברים שלה לשעבר. הוא נעצר בחשד לרצח ובמהלך החקירה, חשף את הקשר שלו להשתלשלות האירועים. "לדבריו, לינלי סיפרה לו כל מיני סיפורים על זה שהיא קורבן אלימות במשפחה והוא האמין לה", סיפר הבלש דווין פאוסט. "יום אחד, מייקל הביא ללינלי אקדח לקליניקה, למקרה שהיא תצטרך אותו".

האמפרי סיפר בחקירה שביום הרצח, הוא נסע עם לינלי לביתה. לטענתו, היא אמרה שבכוונתה לעזוב את בן והגיעה לשם רק כדי לאסוף כמה חפצים אישיים. כשהם יצאו מהמכונית והלכו לכיוון האסם, האקדח עדיין היה ברשותה של לינלי. האמפרי ציין שהיא ניסתה לתת לו את הנשק, אבל הוא סירב. כשבן פתח להם את הדלת, לינלי ירתה בו.

"ברגע ששמעתי את הירייה הראשונה, הסתובבתי וברחתי משם", סיפר האמפרי בחקירה. "שמעתי ירייה נוספת, אולי אפילו שתיים, לפני שהגעתי למכונית. בשלב הזה, כל מה שחשבתי לעצמי היה: 'מה לעזאזל קרה פה?'. כמה רגעים לאחר מכן, לינלי חזרה משם ואמרה 'חייבים ללכת, חייבים ללכת'". ב-16 בינואר, 2020, יותר משנתיים אחרי הרצח של בן, לינלי נעצרה בידי רשויות החוק בחשד לרצח בעלה.

Friends and family remember Ben Renick as a snake breeder, musician and dad #Dateline pic.twitter.com/f9XoJdfby2 — Dateline NBC (@DatelineNBC) March 25, 2023

#VERDICT: Lynlee Renick has been found GUILTY of second-degree murder in the death of her husband world famous snake breeder Ben Renick.



WATCH #CourtTV LIVE - https://t.co/91OW3GdwSO pic.twitter.com/x4O2IeUVC6 — Court TV (@CourtTV) December 9, 2021

באוקטובר 2021, מייקל האמפרי נשפט והורשע ברצח מדרגה ראשונה. הוא נידון למאסר עולם ללא אפשרות חנינה, למרות ששב וטען לאורך ההליך המשפטי כי מעולם לא סחט את ההדק. העונש של האמפרי בסופו של דבר הופחת, אחרי שהוא סייע לחוקרים למצוא את כלי הרצח והסכים להעיד נגד לינלי. סעיף האישום שלו שונה מאז לרצח מדרגה שנייה ובעתיד, הוא יוכל להגיש בקשה לשחרור על תנאי.

בדצמבר 2021, לינלי רניק הואשמה ברצח של בעלה. היא הכחישה את המעשים המיוחסים נגדה וטענה שהאמפרי היה זה שרצח את בן. בת ה-33 הורשעה ברצח מדרגה שנייה ונשלחה לרצות עונש מאסר של 16 שנים. היא צפויה להשתחרר מהכלא בשנת 2038, אז היא תהיה בת 49.

סאם רניק ציין שהוא ויתר בני המשפחה התאכזבו מאוד מגזר הדין. "כולנו מאוד שמחים שהיא נידונה ל-16 שנה מאחורי הסורגים", אמר סאם. "אף על פי כן, החיים של אחי שווים יותר מאשר 16 שנה. לינלי הרסה את החיים של ילדיה. היא הרסה את חייהם של כל מי שהושפע מהפשע הזה – ורק על זה מגיע לה הרבה יותר".