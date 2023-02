כבר שבועיים שרשויות החוק בקליפורניה סורקות את אזור אגם טאהו בחיפוש אחר נערה בת 16 שנעלמה באורח מסתורי. כעת, חוקרים חושפים פרט מידע חדש שעשוי להוביל לפריצת דרך בפרשה.

דוברות משרד השריף במחוז פלייסר, השוכן בין סקרמנטו לגבול קליפורניה-נבדה, מסרו ביממה האחרונה כי הנערה קיילי רודני נראתה במסיבה במאגר המים "פרוסר" כשהיא לובשת חולצה ארוכה עם הדפס של הרכב ההיפ-הופ Odd Future. למרות זאת, חוקרים מבהירים שלא ברור אם הנערה לבשה את החולצה כשנעלמה.

רודני נראתה בפעם האחרונה בשעות הבוקר המוקדמות של ה-6 באוגוסט, אחרי שהשתתפה במסיבת סיום עם חבריה במאגר המים, השוכן צפונית לאגם טאהו. אמה סיפרה שהיא הגיעה לאירוע עם מכוניתה הפרטית ושלחה לה הודעה בשעות הלילה המאוחרות של ה-5 באוגוסט. בהודעה הנערה ציינה שהיא "עוזבת את המסיבה עוד 45 דקות" ו"נוסעת ישר הביתה". מאז אבדו עקבותיה וגם רכבה נעלם.

חוקרים ממחוז נבדה, השוכן דרומית למחוז פלייסר, ציינו שהאיכון האחרון של הטלפון הנייד של הנערה היה ב-6 באוגוסט בשעה 00:30. מאוחר יותר, הוא כבה והקשר איתה נותק לחלוטין. סם בראון, קצין משטרה מקומי, התייחס לנושא ואמר שהאיכון האחרון היה באזור שקרוב מאוד למי המאגר – אך קשה מאוד לקבוע איפה.

"זה אמנם המקום האחרון שבו הטלפון אוכן, אבל זה לא אומר בהכרח שזה המקום שבו הוא כבה", אמר בראון והוסיף שצוללנים נשלחו לסרוק את מי המאגר. "המים בעומק של 17 מטרים בחלקו העמוק ביותר והראות גרועה מאוד. הם כמעט ולא רואים דבר במים, והאגם הזה גדול. מעבר לזה, החיפושים על גדות המאגר גם מאתגרים. הקרקע בוצית מאוד וקשה לנוע בה. זה כנראה אחד המבצעים המורכבים ביותר שהשתתפנו בהם".

We are now on day 10 of the search for Kiely Rodni. There are still way more questions than answers. Her parents are pleading for anyone to come forward with more information. Please continue to share her face until we bring her home. #KielyRodni pic.twitter.com/kT25oL1eHL