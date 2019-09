אחד המשפטים המזעזעים שידעה אוסטרליה מתנהל בימים אלה, כאשר אדם בשם קולווינדר סינג המואשם בכך שטבל את אשתו בבנזין ושרף אותה למוות, טוען כעת כי הייתה לו את הזכות המלאה לעשות את זה ולהתעלל בה.

הכל החל בחודש דצמבר 2012, שנה לפני הרצח, כאשר סינג בן ה-41 ואשתו פרווינדר, בת ה-32, ניהלו ויכוח ער בביתם שבפרבר בסידני, רק משום שפרווינדר ביקשה להפקיד חלק מהמשכורת שלה בחשבון בנק נפרד על שמה. סינג הרים את ידו כדי להכות את אשתו, ואחיה של פרווינדר, סוקהבינדר, העיד בבית המשפט כי כשניסה להתערב בוויכוח, הורה לו סינג להפסיק וטען ש"זו זכותו אם הוא רוצה להכות אותה או לעשות לה כל מה שהוא רוצה".

הגיס אף טען כי סינג איים עליו בעקבות התקרית: "הוא אמר לי: 'אני אטפל בך ואגרום לכך שיגרשו אותך מאוסטרליה'". לאחר הוויכוח, סיפר, אחותו החלה לתכנן כיצד לעזוב את בעלה. בני משפחה אחרים של השניים סיפרו בבית המשפט כיצד סבלה פרווינדר התעללות קשה מצד סינג, שכללה אלימות מילולית ופיזית, וכיצד הוא הכריח אותה לחיות תחת תנאים מחמירים. כך למשל, היא נאלצה לעבוד שבעה ימים בשבוע בחוות פטריות תמורת משכורת זעומה של 50 דולרים ליום, כאשר כל הכסף הזה נכנס ישירות לחשבונו של בעלה.

