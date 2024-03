שני עובדים בחברת הקרוז Holland America מצאו את מותם בעקבות תאונה קטלנית בחדר המנועים. וואוואן גנסאוון וג'וסף טורדו נהרגו בשעות הבוקר של יום שישי האחרון, לאחר שצינור קיטור התפוצץ בקרבתם. לפי העדויות, השניים "התבשלו בחיים" אחרי שנחשפו לקיטור בטמפרטורה של 180 מעלות צלזיוס.

דוברות Holland America אישרה את פרטי התאונה הקטלנית בהודעה לתקשורת וציינה שהתקרית אירעה בזמן שכלי השיט עגן באי ליטל סן סלבדור, איי הבהאמה. "הודענו לרשויות המקומיות על התאונה ונפתחה חקירה של נסיבות המקרה", נמסר בהודעה. "כולנו ב-Holland America הצטערנו לשמוע על מותם של אנשי הצוות שלנו, ומחזקים את בני משפחותיהם וחבריהם בזמנים הקשים הללו". בהמשך נמסר כי בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות של כלי השיט נמצאים בראש סדר העדיפויות של ההנהלה, ואלו מציעים סיוע נפשי לכל מי שהושפע מהתאונה הקטלנית.

