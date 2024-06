ב-5 באפריל, 2008, אנגלה הגלונד בת ה-10 נעלמה כשהייתה בדרכה לביתה בכפר חואנשונד, בדרום שבדיה. הילדה הצעירה שיחקה כדורגל במרכז הקהילתי המקומי וסיכמה עם אמה, קארינה, שתגיע הביתה מיד אחרי, וכן כי תתקשר אליה בדרך כל 10 דקות. ואכן, 10 דקות לאחר שיצאה לדרכה על אופניה, היא התקשרה לאמה. אולם, זו הייתה הפעם האחרונה שקארינה שמעה מבתה.

כ-20 דקות אחרי שיחת הטלפון הגורלית – כשאנגלה לא הגיעה הביתה או יצרה קשר עם אמה – קארינה התקשרה אליה שוב, אך לא היה מענה. האם החליטה ללכת לחפש אותה בעצמה ובמקביל, התקשרה לבתים של חבריה כדי לבדוק אולי מישהו ראה אותה. בסופו של דבר, הבחינה קארינה באופניים של אנג'לה במרחק של כ-200 מטר מביתה. רק אז היא התקשרה לבעלה ולמשטרה.

Photographer captures 10-year-old girl named Engla Juncosa Höglund on her way home from practice on April 5th, 2008. One minute later he also captured a red car driving on the same road. The driver of the red car, Anders Eklund later to abusing, killing and disposing of Engla’s… pic.twitter.com/roYs6VrNqn