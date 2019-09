שערורייה באילינוי: יותר מ-2,000 עוברים שנשמרו במצב רפואי טוב, נמצאו בביתו של רופא שהלך לעולמו בתחילת החודש. אולריך קלופפר, אשר נהג לנתח נשים ולבצע בהן הפלות במרפאה גניקולוגית בסאות' בנד שבאינדיאנה, ככל הנראה שמר לעצמו את העוברים עד יומו האחרון בתפקיד.

2,246 העוברים נתגלו בביתו שבמחוז וויל, במרחק של כ-70 קילומטרים משיקגו. משרד הפתולוג באילינוי מסר בהודעה רשמית כי שיחה שנתקבלה ממשפחתו של קלופפר הובילה אותם לבית ומציאת העוברים. המשפחה, ככל הנראה, ביקשה סיוע בפינוי העוברים שנתגלו לאחר שקלופפר מת ב-3 בספטמבר בנסיבות לא ידועות. השריף המקומי לקח את השאריות לראיות לבדיקה, וציין כי משפחתו של קלופפר הציעה לו את מלוא שיתוף הפעולה בחקירה.

"ב-12 בספטמבר, בסביבות השעה 3:30 לפנות בוקר, קיבל משרד הפתולוג של מחוז וויל שיחת טלפון מעורך דינה של משפחתו של דוקטור אולריך קלופפר. עורך הדין הודיע למשרד כי בזמן שהמשפחה עברה על חפציו האישיים של הרופא, הם גילו מה שנראה כמו שאריות של עוברים וביקשו סיוע בפינוי הולם שלהם. המשרד יצר קשר עם השריף ועם התובעים המחוזיים, שהגיעו לבית המשפחה ונטלו חזקה על הראיות".

