"רציתי שהיא תפסיק לצעוק עליי, אז תקפתי אותה. חנקתי אותה למוות. מאוחר יותר יצאנו לטיסה. מעל האוקיינוס האטלנטי, פתחתי את הדלת וזרקתי את הגופה שלה החוצה": אלו מילותיו של רוברט בירנבאום, המנתח הפלסטי מניו יורק שהורשע בשנת 2000 ברצח של אשתו – גייל כץ. בירנבאום כפר באשמה במשך עשרות שנים בזמן שחוקרי המשטרה ניסו להוכיח את מעשיו המזוויעים. אז, כרעם ביום בהיר, הוא הודה ברצח 35 שנים מאוחר יותר.

בירנבאום וכץ הכירו אחד את השנייה בתחילת שנות ה-80. אחותה של הקורבן, איליין, סיפרה שזה התחיל כמו סיפור אהבה מהאגדות. בשיחה עם כלי התקשורת בארה"ב, היא תיארה איך המנתח הפלסטי יפה התואר הותיר עליה רושם של רומנטיקן מדופלם, בשלן נלהב, גולש סקי מוכשר וטייס אחראי – אך עד מהרה התחילו להופיע דגלים אדומים.

"יום אחד היא התקשרה אליי ממררת בבכי ואמרה שהוא ניסה להטביע את החתול שלה בשירותים", היא סיפרה. "אמרתי לה שהיא חייבת לזרוק אותו, אבל היא לא הייתה מוכנה לשמוע. היא אמרה שהם ייפטרו מהחתול ושהיא חושבת שהכל יהיה בסדר. אמרתי לה שהיא חייבת להיפרד ממנו, אבל היא האמינה שהוא אוהב אותה". איליין תיארה תקרית אחרת שבה בירנבאום חנק את אחותה עד אובדן הכרה. בשלב מסוים, אפילו הפסיכולוג של גייל אמר לה שהיא מוכרחה לסיים את מערכת היחסים, אבל היא לא הייתה מוכנה לשמוע. אז, ב-7 ביולי, 1985, גייל כץ נעלמה באורח מסתורי.

בירנבאום דיווח על היעלמותה של גייל למשטרה וטען שהשניים רבו לפני שזו עזבה את הבית בסערה. למרות זאת, אחותה לא קנתה את גרסתו. "היא לא הייתה אצל אמא שלנו או אצלי", אמרה איליין והוסיפה, "מאותו רגע ידעתי שאחותי כבר לא בחיים ובוב כנראה רצח אותה. הרי אין שום חשוד אחר". הימים הפכו לשבועות והשבועות לחודשים, ובמרוצת הזמן החוקרים החלו לבחון האם ייתכן שגייל אכן נרצחה.

אחת מפריצות הדרך הראשונות בחקירה הייתה כאשר אנדי רוזנצווייג, הבלש הממונה על החקירה, בדק את יומן הטיסות של בירנבאום וגילה שהוא יצא לטיסה ביום היעלמותה של גייל. יותר מזה, הוא חשף שהמנתח הפלסטי זייף את המסמך כך שייראה כאילו המריא ביום שלמחרת. אף על פי כן, הראייה הייתה נסיבתית ובהיעדר גופה, אי אפשר היה להגיש כתב אישום בעוון רצח. בסופו של דבר, תיק החקירה נסגר וחייו של בירנבאום המשיכו בינתיים כסדרם. בשבועות שאחרי התפוצצות הפרשה, המנתח אפילו נצפה במסיבות שונות באזור ההמפטונס כשהוא מלווה בנשים שונות.

מאי, 1989. כמעט 4 שנים אחרי היעלמותה של גייל כץ. רשויות האכיפה בניו יורק מוזעקות אל סטאטן איילנד בעקבות דיווחים על שרידי פלג גוף עליון שנשטפו אל החוף המקומי. באותה תקופה, בדיקות דנ"א וטכנולוגיה גנאולוגית פורנזית עדיין לא היו מפותחות מספיק. למרות זאת, חוקרים שלחו את הגופה למכון רנטגן בתקווה שטכנאי יצליח לזהות את גייל לפי צילום החזה שלה – עד מהרה, התשובה המזעזעת חזרה.

