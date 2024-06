הפוליטיקאי האמריקני צ'אק שוּמר הפך לבדיחה של הרשת בעקבות ציוץ שפרסם לרגל יום האב (ה-16 ביוני). מנהיג הרוב בסנאט בארה"ב, במקור מברוקלין, ניו יורק, העלה לרשת החברתית X (טוויטר לשעבר) תמונה שלו עומד מול גריל מלא בנקניקיות וקציצות המבורגר – ואחת מהן עם פרוסת גבינה צהובה מעליה.

"המשפחה שלי גרה בבניין דירות כל החיים, אבל הבת שלי ובת זוגה בדיוק קנו בית עם חצר ובפעם הראשונה אנחנו מכינים המבורגרים ונקניקיות על הגריל", כתב שומר בתיאור התמונה. "גן עדן של יום האב". עד מהרה, התמונה הפכה לוויראלית מכל הסיבות הלא נכונות.

Chuck Schumer is 73 years old. Remarkably, he has yet to master the art of grilling a simple burger.



Nonetheless, some people inexplicably have faith in his leadership and believe that his Democratic Party thinks gas stoves are bad for the planet, but gas grills are fine.



