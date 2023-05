נערה בת 19 ממדינת ויסקונסין, ארה"ב, הלכה לעולמה ביום חתונתה, לאחר שנקלעה לשריפה בדירתה. מקורבים של פייג' ראדי סיפרו לאתר People שהיא ובן זוגה, לוגן מיטשל-קרטר, החליפו נדרים במהלך השבוע החולף וכבר נערכו ליום הנרגש בחייהם. אולם, היום השמח הפך עד מהרה לטרגדיה.

ממצאי החקירה הראשונית חשפו כי הדירה שבה פרצה השריפה שייכת לסבו וסבתו של לוגאן. לפי ההערכות, התקרית אירעה בסביבות השעה 4:00 בבוקר, אז פייג' שהתה בקומה השנייה. בת ה-19 פונתה לבית החולים במצב קשה בעקבות שאיפת עשן ואובחנה עם נזק מוחי. רופאים נלחמו על חייה במשך יממה, אך ללא הועיל. מותה נקבע ביום שבו היא הייתה אמורה להתחתן.

מכריה של פייג' ותיארו אותה כ"נערה אדיבה במיוחד ועצמאית". לילי מרקגרף, חברתה הטובה של בת ה-19, סיפרה לאתר החדשות WMTV: "היה קשה שלא לאהוב אותה, כל אחד שהיה קרוב אליה אהב מאוד את הנוכחות שלה בחייו. היא תמיד הייתה שם בשביל לעזור לכל אחד, גם אם היא לא הייתה קרובה אליו. אני אתגעגע אליה עד סוף חיי".

מקורבים של פייג' סיפרו שבדירה כנראה לא היו גלאי עשן, וקראו לציבור להתקין את האמצעי בביתם בתקווה למנוע את הטרגדיה הבאה. בת ה-19 סיימה את לימודיה בבית הספר התיכון ברידבורג בשנה שעברה ותכננה להירשם ללימודי בעלי חיים במכללת מדיסון בסתיו הקרוב.